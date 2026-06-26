Обвиниха осъждан, заплашил с пистолет два пъти мъж в София

Софийска районна прокуратура обвини 48-годишен мъж, заплашил с убийство с пистолет друг два пъти.

На юни около 15,40 часа на бул. "Македония " в София, обвиняемият М.Д. се заканил с убийство на К.Ф., като насочил пистолет срещу него и му казал „Ей с тоя пищов ще ви пръсна главите". Два часа след това обвиняемият отново се заканил с убийство на К.Ф. като опрял пистолет го в челото му. Пострадалият изпитал основателен страх за осъществяване на заканата и подал сигнал в полицията, съобщиха от прокуратурата.

По случая се води досъдебно производство.

М.Д. е осъждан в миналото, но към настоящия момент е реабилитиран. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 26.06.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.