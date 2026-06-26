25 задържани по случая "Баба Алино", сред тях са петима общински служители

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Някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи

25 души са задържани след акцията в кметството на район "Приморски" във Варна по случая за незаконното строителство в местността "Баба Алино". Сред тях са и 5 общински служители.

Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред медиите.

"Разследването около незаконното строителство във Варна продължава да разкрива нови данни за корупционни практики и участие на общински служители", каза още министърът.

Демерджиев поясни, че част от задържаните ще бъдат привлечени като обвиняеми. Той каза също, че инвеститорът Олег Невзоров е дал много подробни показания.

„Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна", заяви той.

Министърът каза, че вече са събрани много доказателства и десетки свидетели са дали показания.

"Отговорните ще бъдат предадени на прокуратурата", категоричен бе той.

По думите му разследването обхваща период до четири години назад - от момента, в който се появяват документи, с които се опитва да се узакони строителството.

„Вече стана ясно, че някои от служителите и ръководните длъжностни лица в община Варна са си позволявали да бъдат замесвани в такива практики и по други случаи, които нямат нищо общо с Олег Невзоров", каза министърът.

Демерджиев заяви, че разследващите са попаднали на доказателства за трайно установен механизъм за издаване на документи за търпимост.

„Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община", каза той.

Министърът увери, че работата по разследването ще продължи, докато се стигне до "възможно най-високостоящите хора в тази верига".

Олег Невзоров пък е съдействал на разследващите и е дал възможно най-подробна информация.

"Говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна", каза Демерджиев.

Министърът каза, че имената на задържаните ще бъдат обявени след повдигането на обвинения.

За незаконния град се разбра в края на май, а в началото на юни Невзоров напусна България, преди да се върне у нас на 16 юни. Той посочи, че всичко е законно. Последнитя разпит на Невзоров е бил на 23 юни.