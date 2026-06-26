25 двойки казват "Да" в Пловдив днес, женят ги през 30 минути

25 сватбени церемонии ще се проведат в Пловдив днес - на огледалната дата 26.06.2026 г., съобщи директорът на общинското предприятие "Радостни обреди" Чудомира Пинджева.

Ритуалите са насрочени през 30 минути. Десет от тях са в централния Дом на младоженците, още десет - в ритуалната зала на район "Тракия", а пет са изнесени.

Най-младите влюбени, избрали да си кажат заветното "Да" на днешния ден, са на малко над 20 години, а най-възрастните - малко над 60.

22 двойки са сключили брак на 6 юни, а 20 са се венчали на 20 юни. Голям е интересът и към датата 8 август, за която вече има записани 25 сватби. Очаква се броят им да нарасне, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни часове, за да могат всички желаещи да сключат граждански брак.