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25 двойки казват "Да" в Пловдив днес, женят ги през 30 минути

24 часа Пловдив онлайн

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Сватба Снимка: Pixabay

25 сватбени церемонии ще се проведат в Пловдив днес - на огледалната дата 26.06.2026 г., съобщи директорът на общинското предприятие "Радостни обреди" Чудомира Пинджева.

Ритуалите са насрочени през 30 минути. Десет от тях са в централния Дом на младоженците, още десет - в ритуалната зала на район "Тракия", а пет са изнесени.

Най-младите влюбени, избрали да си кажат заветното "Да" на днешния ден, са на малко над 20 години, а най-възрастните - малко над 60.

22 двойки са сключили брак на 6 юни, а 20 са се венчали на 20 юни. Голям е интересът и към датата 8 август, за която вече има записани 25 сватби. Очаква се броят им да нарасне, като при необходимост ще бъдат осигурени допълнителни часове, за да могат всички желаещи да сключат граждански брак.

Сватба Снимка: Pixabay

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