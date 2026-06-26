Съдът в Пазарджик прецени, че няма опасност тиктокърът Стоян Колев да се укрие

Вчера състав на Окръжен съд – Пазарджик отмени Определение № 439 от 19.06.2026 г., постановено по ЧНД № 952/2026г. по описа на Районен съд – Пазарджик, с което спрямо Стоян Колев от гр. Бургас беше взета мярка за неотклонение „Задържане под стража".

Днес на страницата на съда бе публикувано решението на магистратите, с което мярката бе променена на "домашен арест".

Лицето е привлечено в качеството на обвиняем за престъпления по чл. 325, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс и по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс, а именно за това, че на 16.06.2026г., на АМ„Тракия", обл. Пазарджик, посока от гр. София към гр. Бургас, е извършил при управление на МПС, непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила и след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установено по надлежния ред с техническо средство.

След анализ на събраните по делото доказателства въззивният съдебен състав не сподели извода на първоинстанционния съд за наличие на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. В противоречие със закона /чл. 85, ал. 1 от НК/ РС се е позовал на реабилитирани осъждания на обвиняемия, за да мотивира повишената обществена опасност на неговата личност и опасността от извършване на престъпление.

От друга страна конкретното инкриминирано поведение на лицето не е достатъчно само по себе си да обоснове извода за наличието на реална опасност от извършване на престъпление. Според съда по делото не са налице конкретни факти, от които да се направи извод за опасност Стоян Колев да извърши престъпление по транспорта, престъпление против личността или друго умишлено престъпление.

Другото инкриминирано поведение на Стоян Колев е показването на пневматично оръжие през люка на автомобила. Безспорно това е действие от естество да предизвика смущение или негодувание в другите участници в движението. Касае се за пневматично оръжие, а не за огнестрелно такова. Липсва конкретна ситуация, която да е провокирала действията на Колев, т.е. същите не са насочени умишлено към определено лице.

По делото няма каквито и да било данни обвиняемият да е проявявал физическа агресия не само в инкриминираната ситуация, но и преди това.

Окръжният съд не сподели и изводите на Районен съд – Пазарджик относно наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие.

Воден от изложените мотиви и на основание чл. 64, ал. 9 от НПК, Окръжен съд – Пазарджик взе по отношение на Стоян Колев мярка за неотклонение „Домашен арест".

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.