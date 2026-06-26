За първи път у нас ще има трансграничен парад по Дунав

Атрактивни шоупрограми и забавления в Русе и Белене по повод Международния ден на река Дунав

За първи път в България ще се проведе трансграничен парад по река Дунав - „Парад на Дунав - два флага, една река". Домакини ще бъдат кейовете на Русе и Гюргево. Събитието, което ще се проведе на 27 юни 2026г., включва речно дефиле на повече от 200 лодки и джетове, акробатично авиошоу и концерти. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В събитието ще се включи и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска.

Жителите и гостите от двата бряга на реката ще станат част от атрактивната и богата палитра от музикални и арт събития, авиационно шоу и празнични фойерверки.

От 10 часа за децата и семействата от Фондация „Русе – град на свободния дух" се организират водни битки, а сдружение „Дунавско сияние" кани на арт хепънинг „На брега на реката", в което малчуганите ще превърнат речния бряг в живо платно. Забавна викторина ще предизвика малки и големи, а щандове на занаятчии ще предложат сувенири за спомен.

От 12 до 23 часа три локации ще пулсират с DJ сетове и ще предлагат храна и напитки на кея на Русе, остров Мокану и кея на Гюргево. На палубата на ресторант „Понтона" ще се дегустират български и румънски вина.

След 16 часа се организира речно дефиле. Официалните гости ще бъдат посрещнати на борда на кораб „София", а над 200 лодки и джетове ще изпълнят Дунав с движение, цвят и музика. Дневни фойерверки над Дунав мост ще маркират официалния старт на парада в 17:15 ч., а русенци и гости на града ще могат да наблюдават шествието от кея и крайбрежните улици.

Докато парадът се развива по водата, от 17 часа децата ще изживеят своето собствено приключение на кея - Фондация „Русе – град на свободния дух" организира среща с Нептун и русалките, а богът на реката ще извърши речно кръщене за желаещите. Център „Европа Директно" – Русе ще открие арт работилница и ще награди победителите в конкурса „Моето послание за бъдещето на ЕС". Вечерта за малките ще завърши с Дунавска дискотека, организирана от Професионалната гимназия по туризъм „Иван П. Павлов".

В 18:15 ч. започва акробатично авиошоу над Русе и Гюргево с цветни димни ефекти в цветовете на двете държави. Майсторски пилотски фигури над реката ще изпишат в небето послание за единство, а пет минути по-късно, в 18:20 ч., кеят ще заблести с дневни фойерверки, музика и светлини, които ще превърнат следобеда в незабравимо зрелище.

Очаква се парадът да премине близо до русенския кей около 18-18:30 ч. и ще може да се наблюдава до към 19:30 ч.

В 20 часа денят приключва с концерт на група „Остава".

Освен в Русе празникът на река Дунав ще се отбележи подобаващо и в град Белене. Там ще се проведе инициативата „Реката помни". Точно в 19:00 часа участниците във всички населени места по поречието на Дунав ще пуснат във водите на реката биоразградими хартиени лодки с послания за надежда, устойчиво развитие, чиста околна среда и по-добро бъдеще за следващите поколения. Така Дунав ще се превърне в жива връзка между хората, общностите и държавите, които споделят неговите брегове.

Поводът е Международният ден на река Дунав, който се отбелязва на 29 юни. Събитията имат за цел да обединят дунавските общини, местните общности, граждански организации, деца и доброволци по цялото течение на реката в едно символично действие на единство, памет и споделена отговорност към бъдещето на Дунавския регион.

Инициативите в крайречните градове са част от календара на Министерството на регионалното развитие и благоустройство в рамките на българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Основен акцент в него е намаляването на различията чрез засилено сближаване и интеграция с приоритет върху регионалните неравенства като предизвикателство за конкурентоспособността и стабилността; припознаване ролята на градовете като движеща сила за намаляване на различията и постигане на напредък в социалното сближаване, уменията и културната свързаност.