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Каруцар блъсна дете на пътя между селата Братя Кунчеви и Оряховица

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12-годишно момиче е ранено, след като е било блъснато от каруца, на пътя между старозагорските села Братя Кунчеви и Оряховица. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Раненото момиче е настанено в лечебно заведение в областния град, без опасност за живота е.

Инцидентът е станал в четвъртък, около 20:00 часа и по първоначална информация превозното средство е било управлявано от 16-годишен младеж. Местопроизшествието е посетено от екип на сектор „Пътна полиция“. Водачът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат, пише БТА. 

 

 

 

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