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Ранената в катастрофата с 3 жертви край Ямбол остава в тежко състояние

24 часа Пловдив онлайн

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Пловдивската УМБАЛ "Св. Георги".

Жената е в интензивното отделение с тежка травма на много органи

49-годишната жена, ранена в тежката катастрофа на магистрала "Тракия" край Ямбол в сряда, при която загинаха две 9-годишни деца и бащата на едното, остава в тежко състояние. "Прогнозата е неясна", заявиха за "24 часа" от УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където тя беше транспортирана вчера с въздушна линейка. 

Пациентката е с опасност за живота и с тежка политравма.
Тя е настанена в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение и медиците полагат всички необходими грижи, съобщиха от здравното заведение. 

Тежкият пътен инцидент стана по обяд на 24 юни т. г. Тир помете мантинелите и се вряза в автомобила, в който пътували двете деца от футболната школа на "Славия", бащата на едното от тях, треньорът им Иван Терзийски и приятелката му. Терзийски също е ранен, но няма опасност за живота му. 

Шофьорът на тира Енчо Динев твърди, че е спукал гума и е направил всичко възможно да удържи камиона. Вчера съдът го остави в ареста. 

Пловдивската УМБАЛ "Св. Георги".

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