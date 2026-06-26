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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23116929 www.24chasa.bg

"Прогресивна България" предлага шефа на АДФИ за комисията "Антикорупция"

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Депутатите от “Прогресивна България”. Снимка: Велислав Николов

"Прогресивна България" предлага Пламен Тодоров, който в момента е шеф на АДФИ, за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Става ясно от сайта на парламента.

Както е известно законът, с който беше създадена наново комисията, влезе в сила на 5 юни и в момента тече срокът за номинации. Комисията ще се състои от петима - един, назначен от президента и по един избран от парламента, общите събрания на ВАС и ВКС и Висшия адвокатски съвет. До момента номинации са направили адвокатите. Те са за адвокатите Милена Калчева и Милен Шопов, чието изслушване ще е на 30 юни. Номинацията от ВАС е за шефката на административния съд в Пловдив Мариана Шотева, предстои найното изслушване от конкурсната комисия и след това гласуване от Общото събрание.  

Пламен Тодоров е магистър по право, трудовият му стаж е започнал в Националната служба "Сигурност", бил е в ДАНС, а после преминава в АДФИ, където е оглавявал и дирекция „Правна". В началото на тази година е оглавявал АДФИ, такъв отново е от 16 юни, тоест само от 10 дни. 

Депутатите от “Прогресивна България”.

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