Основните причини за смърт у нас и през 2025 г. са болестите на органите на кръвообращението

Основните причини за смърт сред населението на страната ни и през 2025 г. са болестите на органите на кръвообращението. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ) на интернет страницата си. На тях се дължат 60,9 на сто от умиранията. Коефициентът на смъртност е 942,2 на 100 000 души от населението.

От справка в НСИ става ясно, че през 2024 г. болестите на органите на кръвообращението са били причина за 60,7 на сто от умиранията.

На второ място през 2025 г. в структурата на причините за смърт сред цялото население са новообразуванията - 266,8 на 100 000 души от населението, при 265,8 през 2024 г. Миналата година, както и предходната, интензитетът е по-висок сред мъжете - 312,4 на 100 000 мъже срещу 224,6 на 100 000 жени.