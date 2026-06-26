18-годишен с книжка от 3 месеца потроши мантинела и катастрофира в скат край село Върбак

18-годишен младеж потроши мантинела и катастрофира в скат на пътя край хитринското село Върбак. За това информираха пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко след 20:00 ч. в четвъртък е подаден сигнал за катастрофа на разклона за селото. Пристигналите на мястото на катастрофата полицаи са установили, че младежът е загубил контрол над управлявания от него автомобил БМВ, ударил се е в предпазна мантинела, напуснал пътното платно и спрял в скат на пътя.

На младежа, който имал шофьорска книжка от месец март, е оказана техническа помощ след катастрофата. Той не е пострадал. Направени са му тестове е за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни.

Полицаи задържаха през месец май 18-годишен шуменец, шофирал след употреба на наркотични вещества и предизвикал катастрофа.

В катастрофа между скутер и кола на място загинаха момиче на 16 години и момче на 17 години. Трагичният инцидент стана между Мездра и село Боденец вчера.

На завой БМВ навлязло с висока скорост в насрещното и ударил скутера с тийнейджърите. Сблъсъкът е бил толкова силен, че момичето, което се е возило отзад, изхвърчало на съседно дърво, на 4 метра височина. Момчето, което управлявало скутера, е загинало на място.

В сряда стана друга тежка катастрофа в района на с. Зимница. Камион, пътувал в посока София, навлезе в насрещното и помете кола, която се движика към Бургас. На място загинаха две деца от детската школа на "Славия", както и бащата на едното от тях. В болница са треньорът Иван Терзийски и приятелката му, която е в много тежко състояние.

По същото време, само на няколко километра от мястото на АМ "Тракия", но по обходния пък за Бургас, лек автомобил се заби в дърво. Починаха две жени - шофьорката и пътничката до нея.