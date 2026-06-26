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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23117135 www.24chasa.bg

Вандали посегнаха на "Царската чешма" в Казанлък

Ваньо Стоилов

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Мраморната облицовка на лъва от западната страна на Царската чешма е демонтирана с лост. Снимка: Община Казанлък

С лост е откъртена мраморната облицовка на един от лъвовете

"Царската чешма", известна на всички казанлъчани като "Лъвовата чешма", временно няма да работи и е затворена за ремонт след акт на вандализъм, съобщават от пресцентъра на общината.

Недобросъвестни лица са демонтирали с лост мраморната облицовка на западния лъв, нанасяйки щети на един от емблематичните символи на града.

От общината напомнят, че на нейната територия има камери и лицата, посегнали на общинската собственост, ще бъдан открити и ще понесат цялата строгост на закона. 

Призивът към гражданите е да пазят общественото имущество и символите на Казанлък. При забелязване на подобни нарушения незабавно да подават сигнал на телефон 112.

"Лъвовата /Церската/ чешма" се намира в центъра на Казанлък. Неин архитект е флорентинският скулптор Арнолдо Дзоки, известен и като автор на паметника на Цар Освободител в София, на Паметника на свободата в Русе и на статуята на Христофор Колумб в Буенос Айрес.  

Името ѝ идва от това, че на северната, западната и южната й страна са изобразени лъвски глави от бронз.

Чешмата е построена и тържествено осветена в присъствието на княз Фердинанд I през 1903 г. Идеята за построяването ѝ е на казанлъченина Иван Патев, който прокарва водопровод от връх Бузлуджа в Казанлък през 1893 г. Построена е със средства, отпуснати от княз Фердинанд.

След 9 септември 1944 г. царските символи – ъглите с изваяни колони с капители, върху които са изобразени инициалите на княза и плочата за дарението с надпис, са заличени. След 1989 г. чешмата е възстановена в първоначалния си вид.

Мраморната облицовка на лъва от западната страна на Царската чешма е демонтирана с лост. Снимка: Община Казанлък
"Лъвовата /Царската/ чешма" в центъра на Казанлък е един от димволите на града. Сега е спряна за принудителен ремонт. Снимка: Община Казанлък
Мраморната облицовка на лъва от западната страна на Царската чешма е демонтирана с лост. Снимка: Община Казанлък
"Лъвовата /Царската/ чешма" в центъра на Казанлък е един от димволите на града. Сега е спряна за принудителен ремонт. Снимка: Община Казанлък
Мраморната облицовка на лъва от западната страна на Царската чешма е демонтирана с лост. Снимка: Община Казанлък
"Лъвовата /Царската/ чешма" в центъра на Казанлък е един от димволите на града. Сега е спряна за принудителен ремонт. Снимка: Община Казанлък

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