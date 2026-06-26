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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23117162 www.24chasa.bg

Издирват 60-годишен мъж от село Долна Рибница

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Полиция СНИМКА: 24 часа

Полицейски служители издирват около 60-годишен мъж от село Долна Рибница, община Петрич, който е в неизвестност от снощи. Това съобщиха пред БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

По информация от полицията към момента в издирвателните действия са ангажирани екипи, те извършват обходи и проверки в района. 

От органите на реда призовават гражданите, които разполагат с информация, която би могла да помогне за издирването, незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото полицейско управление.

Полиция СНИМКА: 24 часа
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