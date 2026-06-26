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Остава в ареста шофьорът, блъснал и убил украинка на тротоар в Свети Влас

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Темида Снимка: Пиксабей

Бургаският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража" на 21-годишния шофьор, обвинен, че е причинил тежката катастрофата в Свети Влас, при която загина 18-годишна украинка, съобщиха от пресцентъра на съда.

Инцидентът стана 15 юни, когато автомобил БМВ с висока скорост блъска движещата се на тротоар украинска гражданка.

От съда уточниха, че производството пред въззивната инстанция е образувано по жалба на защитата на обвиняемия с искане за изменение на мярката в "домашен арест" с електронно проследяване. Адвокатът не оспорва наличието за авторството на деянието, но изтъква липса на опасност от укриване или извършване на ново престъпление, като се позовава на чисто съдебно минало, постоянен адрес и трудова заетост.

От Апелативната прокуратура обаче казаха, че тежестта на престъплението, наказуемо с лишаване от свобода от 10 г. до 15 години, и механизмът на извършването му обосновават реална опасност както от укриване, така и от повторно престъпление.

Съдът приема, че събраните доказателства дават достатъчно основание, че именно обвиняемият е причинил произшествието. Като утежняващо обстоятелство съдът отчита и предходни административни нарушения на водача по Закона за движение по пътищата, включително санкции за превишена скорост и отнети контролни точки.

От пресцентъра добавиха, че според съда по-лека мярка, включително домашен арест, не би елиминирала риска от укриване и извършване на ново престъпление, поради което задържането под стража е единствената адекватна процесуална мярка, съобщава БТА. 

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

 

 

Темида Снимка: Пиксабей

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