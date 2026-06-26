Александър Иванов: Не съм осъждан, а превозвачи се опитват да влияят на кадровата политика

Не съм осъждан за престъпление от общ характер, а работодателска организация на превозвачите се опитва на влияе на кадровата политика на институция, която ги контролира. Това заявява в правото си на отговор Александър Иванов, председател на фирмената синдикална организация на "Подкрепа" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". В писмо от 25 юни от Асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт предупреждават министъра на транспорта и екипа му, че Александър Стоянов Иванов, който предстои да оглави Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", е бил два пъти осъждан.

Ето и правото на отговор на Александър Иванов:

"В публикуваната от вас статия се съдържат твърдения и внушения по мой адрес, които не отговарят на истината и накърняват честта, достойнството и професионалната ми репутация.

Категорично заявявам, че не съм осъждан за престъпление от общ характер. Това обстоятелство е удостоверено със свидетелство за съдимост, издадено от Районен съд – Пазарджик.

Като председател на синдикална организация заявявам, че е недопустимо работодателски организации и представители на превозваческия бранш, чиито членове са обект на контрол от ИА „Автомобилна администрация", да се опитват да влияят върху кадровата политика и върху това кои служители да осъществяват контрол и да бъдат назначавани или освобождавани, каквато бе практиката в предишни управления.

ИА „Автомобилна администрация" е самостоятелно юридическо лице в рамките на държавната администрация и следва да упражнява правомощията си единствено въз основа на закона, без външна намеса или влияние от частни икономически интереси.

Следва да се подчертае, че правото на труд е основно право, гарантирано от Конституцията на Република България, както и от правото на Европейския съюз и конвенциите на МОТ, които България е ратифицирала. Недопустимо е упражняването на това право да бъде поставяно под съмнение чрез публични внушения, медийни публикации или опити за влияние от страна на частноправни субекти върху кадровите решения на държавни органи и администрации.

Същевременно следва да се подчертае, че съществуват сериозни обществени въпроси относно опити за въздействие върху контролната дейност на администрацията. Подобни практики, ако бъдат допускани, създават напрежение и подкопават доверието в институциите и независимостта на държавния контрол.

Политиката на новото ръководство на ИА „Автомобилна администрация" е ясно ориентирана към безкомпромисен и последователен контрол върху всички нарушения на националното и европейското законодателство в транспортния сектор, без изключения.

Подобни опити за въздействие върху контролната дейност създават съмнения за стремеж към влияние върху общественото възприятие с цел отслабване на контролната дейност, включително по отношение на нарушения като претоварване на превозни средства, неспазване на регламентираното време за управление, прекъсванията и почивките на водачите, както и управление на моторни превозни средства без поставена и използвана дигитална карта на водача в тахографа по време на движение.

Следва да се има предвид, че лицето, отправило въпросните публични твърдения, е собственик на транспортно дружество, спрямо което нееднократно са съставяни актове за установяване на административни нарушения от контролните органи на ИА „Автомобилна администрация", включително за претоварване на превозни средства, за управление на моторни превозни средства без поставена и използвана дигитална карта на водача в тахографа по време на движение, както и за други нарушения на българското и европейското законодателство. В отделни случаи са установявани и нарушения, свързани с липса на надлежно оформени трудови правоотношения на водачи.

Не мога да приема за обективни и безпристрастни твърденията и оценките, отправяни от представители на транспортни дружества, спрямо които са били установявани нарушения на действащото транспортно законодателство и са съставяни актове за установяване на административни нарушения. Тези обстоятелства пораждат основателни съмнения относно безпристрастността на отправените срещу мен твърдения и мотивите за тяхното публично разпространяване.

Като синдикален представител заявявам категорично, че нито публичен натиск, нито медийни кампании, нито интереси на засегнати икономически субекти могат да влияят върху служебните задължения на контролните органи. Служителите на ИА „Автомобилна администрация" ще продължат да прилагат закона еднакво спрямо всички нарушители.

Недопустимо е да се създава среда на страх или въздействие, насочена към ограничаване на контролната дейност спрямо лица, които системно нарушават правилата за пътна безопасност и изискванията на закона. Контролът в този сектор е въпрос на обществен интерес и безопасност и не може да бъде поставян под съмнение или ограничаван чрез външен натиск.

Считам, че обществото има право на обективна информация и на ефективен, безпристрастен контрол в сектора.

Настоявам настоящото право на отговор да бъде публикувано.

Запазвам си правото да потърся защита на правата и законните си интереси по съдебен ред съгласно действащото законодателство, включително по отношение на всяко невярно твърдение, клеветническо внушение или действие, накърняващо честта, достойнството и професионалната ми репутация.

С уважение,

Александър Стоянов Иванов

Председател на ФСО на КТ „Подкрепа" в ИА „Автомобилна администрация"

(Приложено е и свидетелство за съдимост, което не публикуваме, заради личните данни в него)