Отварят училищните дворове в Благоевград за свободен достъп през лятото .

Свободен достъп до дворовете на училищата за всички деца и жители на Благоевград още това лято. Това прие Общинският съвет по предложение на кмета Методи Байкушев. Така се осигурява възможност за повече свободни пространства за спорт и споделено време на хората от близките квартали и улици.

С решението имотите – публична общинска собственост, в които се помещават училищата, ще бъдат предоставени безвъзмездно за управление на съответните учебни заведения, както повеляват и законовите разпоредби.

Регламентирани са и ясни правила за ползването на публичната собственост в извънучебно време, поддръжката и мерките за опазването ѝ.

Достъпът до училищните дворове и спортните площадки ще насърчи физическата активност, активния начин на живот и социализацията сред децата и младежите. Ще създаде и условия те да спортуват и играят в по-безопасна среда, вместо да прескачат огради, да търсят алтернативи и други нерегламентирани места, с което рискът от инциденти и рисково поведение нараства.

Решението на ОбС обхваща 16 училища на територията на община Благоевград: Второ основно училище „Димитър Благоев", Трето основно училище „Димитър Талев", Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов", Пето средно училище „Георги Измирлиев", СУ „Иван Вазов", Седмо средно училище „Кузман Шапкарев", Осмо средно училище „Арсени Костенцев", Девето основно училище „Пейо Крачолов Яворов", Единадесето основно училище „Христо Ботев", Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов", Природо-математическа гимназия „Акад. Сергей Корольов", СУИЧЕ „Св. Климент Охридски", Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий" и Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев".



