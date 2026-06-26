ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънци, чехи, поляци и по-малко германци пълнят к...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23117515 www.24chasa.bg

Шофьор на камион е с опасност за живота, самокатастрофирал заради инсулт

4100
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Линейка СНИМКА: Архив

Шофьор на влекач ДАФ с хасковска регистрация се бори за живота си след катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. Инцидентът е станал около 20:20 ч. в четвъртък при 335-ия километър на автомагистралата.

По време на движение водачът е получил внезапно влошаване на здравословното състояние. За да избегне сблъсък с друг автомобил, той е навлязъл в паркинг на автомагистралата, където е изгубил контрол над камиона, блъснал се е в еластичната предпазна ограда и е спрял в отводнителна канавка.

По първоначална информация мъжът е получил инсулт. Той е транспортиран и настанен за лечение в болница в Бургас с опасност за живота, съобщава БТА. 

В сряда стана тежка катастрофа в района на с. Зимница на автомагистрала „Тракия". Камион, пътувал в посока София, навлезе в насрещното и помете кола, която се движила към Бургас. На място загинаха две деца от детската школа на "Славия", както и бащата на едното от тях. В болница са треньорът Иван Терзийски и приятелката му, която е в много тежко състояние.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание