Полицията е арестувала и купувачи на имоти в Баба Алино

В хода на акцията в кметството на район "Приморски" са задържани 20 души, които са собственици на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които с т.нар. удостоверения за търпимост са ги узаконили. Това съобщи на брифинг пред журналисти във Варна и.д. главен секретар на МВР главен Любомир Николов.

Това са хора, които са закупили имотите си от фирмата на украинеца Олег Невзоров.

"Полицията е задържала и петима служители на кметство район „Приморски“ във Варна", добави Николов.

Той добави, че в хода на операцията са извършени четири действия по претърсване и изземване, от които две са в помещения на кметство район „Приморски“, две са адреси на обитавани от заподозрените за извършени престъпления. И към момента извършваме претърсвания и изземвания на други адреси, продължават и действия по задържане на лица, евентуални извършители, каза още той.

В четвъртък полиция влезе в кметството на район "Приморски" във Варна заради строежа на незаконния град в местността Баба Алино.

Днес вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че 25 души са задържани след акцията. Той поясни, че част от задържаните ще бъдат привлечени като обвиняеми. Каза също, че инвеститорът Олег Невзоров е дал много подробни показания.

"Говори основно за хора, през които са създавани тези корупционни практики, които директно не са служители на община Варна", каза Демерджиев.

„Изясняват се механизми не само по отношение на възникването на това незаконно селище, но и други незаконни практики в община Варна", заяви той и посочи, че вече са събрани много доказателства и десетки свидетели са дали показания.

Демерджиев каза, че разследването обхваща период до 4 години назад - от момента, в който се появяват документи, с които се опитва да се узакони строителството. И заяви, че разследващите са попаднали на доказателства за трайно установен механизъм за издаване на документи за търпимост.

„Очевидно това е практика, която не е прилагана само спрямо тях, а им е предложена и приложена стара, позната практика в тази община", коментира той.

За незаконния град се разбра в края на май, а в началото на юни Невзоров напусна България, преди да се върне у нас на 16 юни. Той посочи, че всичко е законно. Последнитя разпит на Невзоров е бил на 23 юни.