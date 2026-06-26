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Демерджиев донесе новина за нов шеф на полицията във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

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Полицията във Велико Търново Снимка: МВР

СТарши инспектор Марин Маринов бившият началник на Районното полицейско управление в Полски Тръмбеш  е новият шеф на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Назначението оповести лично министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при виситата си във Великотърновското село  Балван. Той заменя на поста досегашният временен шеф Мариян Лонгинов. Полицаят от Горна Оряховица седна в стола  на дългогодишния областен директор Димитър Машов  в началото на март т.г.

Новият директор старши инспектор Марин Маринов беше назначен за временен началник на районното управление в Полски Тръмбеш през май 2017 г. През 2022 г., след като Бойко Рашков закри управлението, Маринов се премести да работи в полицейското управление в Трявна като началник група „Криминална полиция". Той е полицай от кариерата и юрист. Има репутация  на принципен и добър професионалист.

Кой ще заеме поста бе тема за много спекулации в региона, но това назначение дойде изненадващо.

Маринов се ползва с доверието на бившия кмет на Полски Тръмбеш Георги Чакъров, който сега е депутат и член на партийното ръководство  на "Прогресивна България".

Полицията във Велико Търново

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