На протест срещу бюджета излизат от НЗОК, НСИ, НОИ и социалните агенции

Искат по-високи заплати, премахване на Закона за държавния служител и повече работни позиции в по-натоварените институции

"Служителите от държавната администрация ще изразят своя категоричен, краен и неотстъпчив протест срещу безпрецедентния опит за фискален геноцид над държавните служители. Обявяваме се срещу съкращенията в звената на администрацията без анализ на състоянието на всяка отделна структура. Искаме допълнителен човешки ресурс за най-натоварените институции". Това съобщиха от КТ "Подкрепа".

Протестът ще се проведе на 29 юни от 14:00 ч. пред Министерския съвет, по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Под слогана „Равни права за всички!" се обявяват от Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда", Агенцията за социално подпомагане, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Агенцията по вписвания, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Общинската администрация, администрациите на Министерство на културата и Министерство на правосъдието, Комисията за защита на потребителите, членове на Синдиката на административните служители „Подкрепа",

Сред исканията са:

Премахване на Закона за държавния служител и всички наредби, свързани с него. Всички работници и служители трябва да са равни и да имат еднакви права и задължения;

Отмяна на съкращаването на перата за заплати и замразяване на доходите в ключовите за функционирането на държавата позиции;

Недопускане на съкращения в звената на администрацията без анализ на състоянието на всяка отделна структура.

Осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените институции

Адекватен финансов ресурс в Бюджет 2026 и Бюджет 2027 за ръст на възнагражденията в: АСП, АЗ, НОИ, НЗОК, ИА ГИТ, АВ, АГКК, НСИ, КЗП, ОА, Общинската администрация, администрациите на Министерство на културата и Министерство на правосъдието и възстановяването на „клас прослужено време";

Премахване на излишните и дублиращи се държавни структури като задължителна част от реалната административна реформа, която гражданите очакват;

Стартиране на реална данъчна реформа за юридическите лица - не за малките и средни предприятия, не за семейните бизнеси, а тези, които реализират милиони евро печалба на гърба на работещите българи, чрез промяна в законите и въвеждането на прогресивен данък върху печалбата;

Организаторите съобщават също, че това няма да е протест срещу правителството или отделни политически сили. "Протестът е срещу лобито на милионерите, в лицето на работодателските организации, които искат всички работници и служители да плащат от мизерните си заплати, за да трупат милиони левове печалба, докато в същото време укриват данъци, осигуровки и изцеждат държавния бюджет чрез милиардите, които получават от държавата чрез обществени поръчки и кражбата на обществен ресурс", заявяват те.