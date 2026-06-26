КОНПИ отне имущество за над 300 хил. лв. от Пешо Растера, спечелила три дела през юни

Апелативните съдилища в София и Пловдив са уважили три искания за конфискация на имущество през юни 2026 г., подадени от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), съобщиха от институцията. Едното е за отнемане на имущество от съдения за пари ментета Петър Павлов-Растера.

До 2023 г. КОНПИ беше част от мегаструктурата КПКОНПИ, която тогава беше разделена на две комисии - за отнеменане на незаконно придобитото имущество и за противодействие на корупцията. Преди месеци тази за корупцията беше закрита, а на 5 юни отново открита, и в момента тече процедура по избор на нейни членове.

КОНПИ остана да действа с предишното си ръководство, като аргументът преди три години беше, че трябва да се пише нов закон за конфискацията и едва след това да се избират членове. Проблемът обаче се задълбочи, тъй като в момента ръководството на КОНПИ се състои само от двама души - Антоанета Цонкова и Пламен Йоцов. Антон Славчев, който я я оглавяваше години наред, макар и като изпълняващ функциите от февруари е прокурор в Софийската градска прокуратура. Засега обаче в парламента изобщо не се повдига въпросът, че трябва да бъде избран нов състав на комисията, тай като на настоящият, макар и вече състоящ се само от двама, отдавна е изтекъл.

Едното спечелено дело от КОНПИ е от 17 юни, когато Софийският апелативен съд изцяло е отменил решение на Софийски градски съд и е постановил отнемане в полза на държавата на 129 910 евро от турски гражданин, обвиняем за недеклариране на пари при преминаване през ГКПП „Капитан Андреево". Това станало на 18 март 2023 г. , когато при излизане от нашата страна за Турция, изнесъл недекларирани 129 910 евро.

Второто решение е на Апелативния съд в Пловдив, който е потвърдил изцяло решението на Окръжния съд, с което е отнето имущество на стойност 160 556, 34 евро /314 020,92 лв./ от Петър Павлов, известен като Пешо – Растера, който от години се занимава с фалшифициране на пари.

Отнетото имущество включва недвижим имот в . Първомай, три автомобила, дружествени дялове, допълнителни парични вноски за подпомагане дейността на контролирани юридически лица, преминали парични средства и равностойност на отчуждено имущество.

Третото дело, спечело от КОНПИ, е от 8 юни и е в Софийския апелативен съд, който е потвърдил изцяло решението на Софийски градски съд, с което е отнета в полза на държавата сумата от 6 837 евро 13 373,20 лв., представляваща левовата равностойност след деноминацията на 200 000 щатски долара, присвоени от някогашен директор на клон на „Софиябанк" АД – Хасково. Делото се е водило по отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

И трите съдебни акта подлежат на касационно обжалване пред Върховния касационен съд.