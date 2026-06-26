Радев: Спряхме безумни поръчки - 1 млрд. евро за мантинели и 47 милиона за рязане на клони

С разумни политики ще стигнем до бюджет с дефицит от 3% и под 3%, посочи той

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много, каза Радев

Не искам да намесваме църквата в политиката, но и политиката да не навлиза в религията, категоричен бе премиерът

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, крещят най-много и се обявяват сами срещу своя бюджет. Орязваме всички безумни разходи - там, където е текло към партийни каси и олигарси. Това заяви премиерът Румен Радев по повод вълната от критики от опозицията за проекта за Бюджет 2026 и обявения дефицит.

„Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които изготвяме бюджета, се опитваме да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години", допълни той.

Премиерът коментира, че са се консултирали с водещи икономисти и няма как рязко да се слезе до 3% дефицит.

„Всеки ден излизат скрити сертификати, фактури и други документи", каза Радев.

Премиерът допълни, че е разговарял с животновъдите, които по думите му агонизират.

„Млекопроизводството в България загива. Ние ще останем без българско мляко. Знаете много добре доклада на КЗК. Това, което правим в момента с Министерството на финансите, е да осигурим 170 милиона за помощ. Иначе този сектор умира", каза той.

Относно критиките към правителството по повод реформите, той заяви, че няма как да се направят в държавната администрация само за 1 месец.

Предвиждат се и насърчителни мерки за над 60 милиона за инвеститорите.

„Знаете и за другата важна подкрепа към общините, защото това, което направиха с техните измислени положения - да дадат свобода на общините да започват всякакви обществени поръчки за ремонти и дейности, а всъщност да не са осигурени средствата - не може да продължава. Да оставим българските общини с разкопани улици ли и незавършени проекти, които чакат повече от година", запита Радев.

Той отговори и на заканите на синдикатите, че ще протестират с искане да се отмени Закона за държавния служител, ако ще плащат осигуровките си за своя сметка.

„Не е безсмислен закон. Чул съм мнения и на техните експерти, че всъщност това е в полза на държавните служители, защото от 2028 г. те ще се осигуряват върху по-високи заплати. Какво означава това? Че ще имат по-високи пенсии и по-високи обезщетения", каза Радев.

Според него е постигнат балансиран подход. „Много ясно съм казал на всички министри, най-вече на Министерството на финансите – нито едно евро да няма намаление на доходите", обясни премиерът.

„Най-сетне мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Ние стъпваме на здрава основа. Всичко се слага на масата, всички тези номера, счетоводни манипулации и екселски разигравания на таблици приключват. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. С разумни политики ще стигнем до бюджет с дефицит от 3% и под 3%", смята Радев.

По повод тежкият инцидент със загинали деца на магистрала "Тракия", министърът-председателят обясни, че започват проверка на мантинелата в този участък, а по-късно ще бъдат проверявани и всички останали.

"Оттук нататък трябва да е ясно - който строи, ще има драконовски мерки за качеството на строителството на пътищата. Ще ги гоним за качество", каза той.

Премиерът каза, че е имало "безумни поръчки", които са прекратени.

"Имаше 1 милиард евро поръчка за мантинели, която спряхме. Това е нереална цена, виждате мантинелите", каза той.

Радев обяви, че е спряна и поръчка за 47 милиона евро за рязане на клони покрай жп релсите.

"Фирма коси 3 декара трева през зимата за 250 хиляди лева. Добре ли е? Има стотици такива неща. Отвсякъде е текло. Спряхме ги, но пак не стига. Разсипията е огромна. Ще следим всяко едно евро къде отива", категоричен бе той.

"Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни", каза премиерът след срещата си с българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията, посочи още Радев.

По думите на Радев с патриарх Даниил е била обсъдена и темата за предмета „Добродетели и религия“.

По-рано днес на въпрос дали ще подкрепи отпадане на санкциите за руския патриарх Кирил, българският патриарх Даниил отговори, че „това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една Поместна православна църква постига този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението".

"България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, каквито са разписани в 21-ия пакет на ЕС", обяви преди дни външният министър Велислава Петрова.

"Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата. Интересуват ме онези милиони хора, които са част от тази църква", коментира след това премиерът Румен Радев, който обяви в Брюксел вето върху санкциите срещу Русия.