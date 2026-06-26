Димитър Стоянов провери напредъка по сглобяването на бойните машини „Страйкър"

Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети днес завод „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД във Велико Търново, където се запозна на място с изпълнението на проекта за финално асемблиране на бойните машини „Страйкър" за Българската армия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

По време на посещението ръководството на завода представи производствената база и етапите на работа по проекта. В момента в предприятието се асемблират пет машини, като се очаква до няколко месеца те да бъдат завършени.

Министър Стоянов провери на място площадките и помещенията за приемане, сглобяване, боядисване, измиване, технически проверки и предаване на готовата продукция. От ръководството на дружеството подчертаха, че изградената инфраструктура и производствените помещения напълно отговарят на всички изисквания за изпълнение на дейностите.

„Виждам, че „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД има пълна готовност да изпълни възложените му задачи. За съжаление, поради забавяне в доставките от производителя проектът търпи сериозно закъснение", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че финансирането от страна на държавата е осигурено и Министерството на отбраната следи ежедневно напредъка по проекта.

На среща с представители на „ТЕРЕМ – Холдинг" ЕАД бяха обсъдени финансовото състояние и перспективите за развитие на дружествата от структурата на холдинга. Министър Стоянов призова ръководството да води по-активна политика за привличане на нови партньори и повече договори.

По време на срещата беше обсъдена и възможността „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД да бъде сертифициран за извършване на следгаранционна поддръжка на бойните машини „Страйкър".

„Предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата „Страйкър". Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще", заяви министър Димитър Стоянов.