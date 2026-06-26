ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънци, чехи, поляци и по-малко германци пълнят к...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23117820 www.24chasa.bg

Димитър Стоянов провери напредъка по сглобяването на бойните машини „Страйкър"

1672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети днес завод „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД във Велико Търново, където се запозна на място с изпълнението на проекта за финално асемблиране на бойните машини „Страйкър" за Българската армия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

По време на посещението ръководството на завода представи производствената база и етапите на работа по проекта. В момента в предприятието се асемблират пет машини, като се очаква до няколко месеца те да бъдат завършени.

Министър Стоянов провери на място площадките и помещенията за приемане, сглобяване, боядисване, измиване, технически проверки и предаване на готовата продукция. От ръководството на дружеството подчертаха, че изградената инфраструктура и производствените помещения напълно отговарят на всички изисквания за изпълнение на дейностите.

„Виждам, че „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД има пълна готовност да изпълни възложените му задачи. За съжаление, поради забавяне в доставките от производителя проектът търпи сериозно закъснение", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че финансирането от страна на държавата е осигурено и Министерството на отбраната следи ежедневно напредъка по проекта.

На среща с представители на „ТЕРЕМ – Холдинг" ЕАД бяха обсъдени финансовото състояние и перспективите за развитие на дружествата от структурата на холдинга. Министър Стоянов призова ръководството да води по-активна политика за привличане на нови партньори и повече договори.

По време на срещата беше обсъдена и възможността „ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД да бъде сертифициран за извършване на следгаранционна поддръжка на бойните машини „Страйкър".

„Предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата „Страйкър". Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще", заяви министър Димитър Стоянов.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната
СНИМКА: Пресцентър на министерството на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание