Община Русе започва раздаването на безплатна минерална вода заради очакваните жеги

Във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за опасно високи температури през следващите дни, Община Русе предприема традиционните превантивни мерки за подпомагане на гражданите. В периода от 29 юни до 3 юли, всеки ден в часовия диапазон от 11:00 до 15:30 часа, пред сградата на Съдебната палата ще бъде обособен временен пункт за раздаване на безплатна минерална вода. В инициативата ще се включат доброволци на Българския Червен кръст, които ще предоставят вода на преминаващите граждани. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На място медицински специалисти от здравните кабинети към Община Русе ще измерват безплатно артериалното кръвно налягане на желаещите и при необходимост ще дават препоръки за предпазване от неблагоприятното въздействие на високите температури.

Успоредно с това продължава и миенето на основните улици и булеварди в града. Дейността се извършва по утвърден график и има за цел освен поддържането на чистотата на градската среда, да допринесе за ограничаване на запрашаването и частичното понижаване на температурата на пътните настилки в най-горещите часове на деня.

Призовават се гражданите да избягват продължителен престой на пряка слънчева светлина в часовете между 11 и 17 часа, да приемат достатъчно количество течности, да носят светли и леки дрехи и да проявяват повишено внимание към възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания.