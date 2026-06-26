На брифинг в Община Шумен бяха представи дейностите по стартиралите обществени поръчки и напредъка за изготвянето на стратегията за развитието на туризма за общините Шумен и Каспичан по проект „Концепция за създаване на съвременен туристически продукт, базиран на културното наследство и природните дадености в региона“. Проектът е със срок за изпълнение 36 месеца, като началото е поставено на 2 октомври 2025 г.

Общата стойност на проекта за двете общини е близо 2,5 млн. евро, като за Община Шумен 1 536 686,90 евро, а за Община Каспичан – 921 407,32 евро.

Целите на проекта са обособяване на интегриран и обновен туристически район, използвайки нови технологии и качествени услуги за устойчиво представяне на богатото природно, историческо и културно наследство на региона, разпознаваем като привлекателна целогодишна туристическа дестинация.

Проектът включва няколко целеви дейности, като първата е „Разработване на цялостна регионална стратегия за туризма, като се отчита икономическата, екологичната и социалната устойчивост на туризма“. Стратегията се разработва от четирима представители на Община Шумен и двама на Община Каспичан с ръководител директорът на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ в Шумен Дияна Йорданова. Тя отбеляза, че екипът е започнал работа през декември 2025 г., като вече са извършени проучване, анализ, оценка и swot анализ. На този етап се работи към описване на приоритетите в стратегията, мисия, визия и план за реализиране на заложените цели.

„Първата реализирана част има за цел да се направи фактическо заснемане на цялата обстановка, свързана с туризма, през последните пет години. Използвани са статистически данни и отговорите от проведената анкета в началото на годината“, посочи директорът на туристическото предприятие Дияна Йорданова. Тя отбеляза, че ще се съобразят с препоръките на анкетираните, като обратна връзка е дадена от общо 230 жители и гости на Шумен. Сред най-харесваните обекти са Мемориалният комплекс „Създатели на българската държава“ и Мадарският конник. Част от препоръките на анкетираните включват повече реклама и подобряване на транспортната свързаност и инфраструктурата.

В стратегията е заложена визия за развитие на туризма за следващите пет години (2026-2031 г.).

Заместник-кметът по европейски политики, екология и туризъм Даниела Русева представи част от отговорите от провелата се анкета, като те включват цветни улици, повече растителност, декориране на осветителните стълбове, достъпност за велосипеди, указателни табели, реставриране на паметници, облагородяване на различни пространства и други. Проучването посочва още, че повечето граждани също биха се включили в различни инициативи за подобряване на градската среда.

По време на брифинга беше представена информация, че за периода 2020 – 2025 г. туристическият поток в община Шумен се е повишил със 74 %.

Стилияна Марчева от екипа по изготвяне на стратегията за туризъм обясни, че още в началото е извършено обстойно проучване на обектите, какви беседи се провеждат, цени, транспорт, запознаване с фестивални програми и са установени контакти със занаятчиите в града за бъдещи инициативи.

Като следваща дейност е „Създаване на дребномащабна туристическа инфраструктура за развитието на местни забележителности и атракции“. Заместник-кметът Даниела Русева отбеляза, че е готова обществената поръчка и предстои да бъде обявена. Тя включва обновяване на пътя до пещера Бисерна и обособяване на паркинг на мястото, където паркират колите.

Беше отчетен и напредъкът на обществената поръчка за веломаршрутите и пешеходния туризъм на Шуменското плато, като ще бъде обособена и зона за „pump truck“.

Проектът включва нови 11 беседки, 34 комплекта дървени маси и пейки, както и огнища, които ще бъдат разположени съгласно изискванията и необходимостите на територията на Шуменското плато. Ще бъдат монтирани 30 големи информационни табели, 60 по-малки и още 300 указателни табели. Указателните табели ще бъдат монтирани предимно по велосипедните и пешеходните маршрути.

Дейността „Меки мерки за насърчаване развитието на местни забележителности и атракции и популяризирането на устойчиви форми на туризъм“ включва изготвяне на рекламни материали, като предстои да бъде публикувана обществената поръчка.

Продължава работата по дейността „Иновативни туристически услуги, използващи модерни технологии - виртуална реалност, добавена реалност, изкуствен интелект“. Предстои да се извърши сканиране на забележителностите с помощта на дронове, да се изработи техен дигитален двойник, да се направи възстановка по хипотеза и анимации. Целта е да се изготви атрактивен туристически продукт за посетителите на Шумен, който да включва 360-градусови виртуални разходки на 80 локации. Сред тях ще са културно-историческите, природни и туристически обекти.

Те ще бъдат част от виртуален туристически интернет-портал, който ще включва информация за общините Шумен и Каспичан с полезна информация за дестинацията, включително места за престой, местни обичаи, маршрути, места за хранене, транспорт, събития и други.

Последната представена дейност по проекта е „Създаване на туристическа дигитална градска инфраструктура“, която включва изработка и поставяне на 200 интелигентни табели с QR код върху туристически обекти.

На брифинга присъстваха представители на екипите по проекта и за изготвяне на стратегията за развитие на туризма.

Проект „Концепция за създаване на съвременен туристически продукт, базиран на културното наследство и природните дадености в региона“, Договор № BG16FFPR003-2.006-0064-С0, Процедура BG16FFPR003-2.006 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.