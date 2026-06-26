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Двама в ареста след побой в Пещера, откриха фентанил и дрехи менте

Диана Варникова

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Двама са задържани след голяма акция на полицията в град Пещера. Акцията е разпоредена от директора на ОДМВР в Пазарджик след сбиване в кварталите "Луковица" и "Пирин" в родопския град. 

Участвали са полицаи от Пещера, Пазарджик, Панагюрше, Велинград и Септември, както и от секторите "Пътна полиция", "Специализирани тактически действия", криминиална и икономическа полиция, съобщи говорителят на Областната дирекция на силовото министерство Мирослав Стоянов.

Целта на акцията бе активно противодействие на криминалната престъпност, опазване на обществения ред, подобряване на пътната безопасност на територията на родопския град. Основно екипите осъществяваха контролните си дейности на територията на кварталите „Пирин" и „Луковица". Във връзка с възникнало сбиване преди няколко дни на територията на един от кварталите и образуваните по случая досъдебни производства са задържани допълнително двама, замесени в боя.

По време на проверките в къща са открити 23 пакетчета с кафяво прахообразно вещество. След направен наркотест се оказало, че това е фентанил. Установена е и незаконна търговия с маркови парфюми и дрехи, носещи логото на известни търговски марки.

Иззети са общо 37 артикула. Отново в къща е открит и 1.5 килограма сух нарязан тютюн без акцизен бандерол. Два са случаите на намерени и иззети незаконно добити дърва за огрев. Екипи на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" съвместно с инспектори от НАП-Пловдив, Дирекция „Инспекция по труда" и ОД „Безопасност на храните" в Пазарджик, са проверили питейни заведения и търговски обекти.

За открити нарушения са съставени 6 акта, а два обекта са затворени и запечатани. На ситуираните контролно-пропускателни пунктове и по улиците на кварталите полицейските служители са инспектирали общо 776 автомобила и 920 лица.

Извършени са 107 проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества от водачи на МПС. За констатирани нарушения са съставени 17 акта и 217 фиша.

Проактивните действия на ОДМВР - Пазарджик по обезпечаване на добър обществен ред ще продължат.

Специализирана полицейска акция се проведе в град Пещера
Специализирана полицейска акция се проведе в град Пещера
Специализирана полицейска акция се проведе в град Пещера

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