Морска администрация със засилени проверки на водните атракциони по Черноморието

Изпълнителна агенция „Морска администрация" е започнала засилени проверки на водните атракциони по Българското Черноморие през летния сезон. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Целта на инспекциите е да бъде ограничен рискът от инциденти и да се осигури безопасна среда за гражданите и туристите. От пресцентъра уточняват, че проверките се извършват съвместно с представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" и Главна дирекция „Гранична полиция".

От Изпълнителна агенция „Морска администрация" съобщават, че инспекциите обхващат спазването на изискванията за безопасност, включително техническата изправност и регистрацията на плавателните средства, правоспособността на водачите, наличието на спасително оборудване, както и правилното обозначаване и спазването на коридорите за движение и необходимите отстояния от плажните ивици.

Специален акцент се поставя върху състоянието на оборудването, използвано при водните атракциони – въжета, карабинери, теглителни системи, закрепващи елементи, спасителни жилетки и парашути. Чрез визуални огледи се проверява за повреди или износване на съоръженията.

Във фокуса на проверяващите са атракции като парасейлинг, теглене на надуваеми съоръжения, водни ски, джетове и други високорискови водни развлечения. При извършените досега проверки на 11 водни бази и два плавателни съда за парасейлинг в района между Бургас и Слънчев бряг не са установени нарушения.

От Министерството посочват, че към момента в Бургас са подадени и одобрени заявления за 62 водни бази, като в 12 от тях ще се предлага и парасейлинг. Във Варна са подадени общо 16 заявления, като до момента са одобрени четири за водни бази и едно за извършване на парасейлинг.

Контролът ще продължи чрез внезапни проверки на водните бази, като информация за установените нарушения и предприетите мерки ще бъде предоставяна периодично през целия летен сезон.

През август миналата година дете от Разлог загина при инцидент с парашут, теглен от моторна лодка на южния плаж в Несебър.