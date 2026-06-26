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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23118251 www.24chasa.bg

38 нарушения на скоростния режим установи полицията при специализирана операция в област Стара Загора

Ваньо Стоилов

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Специализирана полицейска операция с цел превенция и противодействие на нарушения на Закона за движение по пътищата - нерегламентирани гонки, дрифтове, управление на технически неизправни моторни превозни средства и такива с агресивни водачи, движение с висока скорост, се проведе през изминалата нощ на територията на ОДМВР-Стара Загора, съобщават от пресцентъра на дирекцията. В хода на операцията полицейските служители са проверили 7 места, сборища на лица, участващи в нерегламентирани състезания /бензиностанции и паркинги/, нарушения не са констатирани. 

Проверени са общо 156 МПС  и 192 лица. Съставени са 17 акта за установено административно нарушение, от които един за управление на МПС с тъмни стъкла, един за неправоспособност, два за откази за тестване за употреба на алкохол, два за неизползване на обезопасителни колани, един за МПС без застраховка гражданска отговорност, два за нерегистрирани МПС, един за техническа неизправност, липса на шумозаглушително устройство и др. Констатирани са 38 нарушения на скоростните режими. Връчени са 12 електронни фиша и 8 наказателни постановления.

Недопускането на опасно шофиране, е един от приоритетите в работата на МВР, както и ограничаването на пътния травматизъм. Основен акцент в ежедневната работа на служителите е недопускането на пътни инциденти и повишаване безопасността на всички участници. Ежедневно се следи за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, задължителната застраховка „Гражданска отговорност".

Провеждат се специализирани полицейски операции по метода "широкообхватен контрол", в употреба са всички налични технически средства за контрол на скоростните режими. Прилага се и методът "линеен контрол", информират още от дирекцията.

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