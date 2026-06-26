За умишлено пътно убийство обвиняват младежа с БМВ-то, блъснал двойката в Мездра

Евентуален умисъл на шофьора, убил с БМВ-то си двама младежи в Мездра вчера, ще търси прокуратурата. Това съобщиха от Окръжна прокуратура - Враца. Данните за подобно престъпление се извеждат от високата скорост на движение на колата, която 21-годишният младеж карал.

От държавното обвинение посочват, че по първоначални данни той e нарушил правилата за движение по пътищата и като се е стигнало до катастрофата. Катастрофата станала минути преди 17 часа. При удара загинаха 17-годишният Иван и приятелката му Йоана, на 16 години, разказва по-рано днес майката на Иван. Преди Би Ти Ви тя изрази опасения, че случаят ще се потули. И посочи, че още като чула удара, знаела, че нещо е станало със сина й.

От прокуратурата посочват, че наблюдаващият прокурор ще поиска постоянен арест. Пробите за алкохол и на дрога на 21-годишния шофьор са отрицателни.

Заради катастрофата община Мездра обяви 3-дневен траур.

Катастрофата с Иван и Йоана стана само ден, след като на магистрала "Тракия" шофьорът на камион Енчо Динев изгуби контрол над машината. Той влезе в насрещното, след като проби мантинелата. Удари се в кола и уби две 9-годишни момчета, трениращи футбол в школата на "Славия". Почина и бащата на едно от тях, а треньорът им и неговата приятелка са в болница.