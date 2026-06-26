Местният парламент в Казанлък против поскъпването на водата

Общинският съвет в Казанлък се обяви единодушно против увеличение на цената на водата, планирано от ВиК-Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на общината. За тази година водното дружество не предвижда поскъпване, но в неговия бизнес план за периода от 2027 г. до 2031 г. е заложено поскъпване още през следващата година с 45 евро цента за куб. м. Сумарно цената до края на периода пък трябва да достигне почти 4 евро за куб. м.

С решението си общинският съвет упълномощи заместник-кмета инж. Даниела Коева да изрази отрицателното становище на местната власт на предстоящото на 13 юли извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на територията на Стара Загора. На него ще се обсъждат както бизнес плана, така и инвестиционната стратегия на местното дружество, като и двете са подкрепени от ръководството на Асоциацията.

В същото време кметът на Казанлък Галина Стоянова заяви, че исканото увеличение на услугите по водоснабдяване е напълно необосновано. По думите ѝ, повечето от водоизточниците в общината са гравитачни и услугата трябва да е по-евтина от сегашните нива.

Дали ще има увеличение на цената на водата в крайна сметка предстои да бъде решено от Комисията за енергийно и водно регулиране.