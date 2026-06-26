Румънци, чехи, поляци и по-малко германци пълнят курортите по Северното Черноморие

В Балчик има хотели, пълни на 100 процента с румънски туристи, но цените не са променяни от миналата година, казаха собствениците им. Има и други, където заетостта, въпреки че за Северното Черноморие юни не е активен месец, заетостта е малка. В бранша се говори, че някои искат да ловят риба в мътна вода, т.е. да повишават цените неразумно, което важи най-вече за ресторантите. „Българите идват на почивка по-късно, затова сега не се притесняваме особено", добавят оттам.

„Върви много негативна кампания, че цените у нас са високи и това плаши туристите. Много туристи звънят предварително с въпроса „С колко са вдигнати цените?" и като разберат офертите решават дали да пътуват", казва хотелиер. От бранша в Балчик обаче са оптимисти, че през този сезон може да отчете ръст на румънските туристи в сравнение с м.г.

„Слабо е засега в Кранево, отдаваме го, за да си намерим успокоение, на Световното първенство по футбол. Има деца от Украйна и Молдова. За хотелите има малко повишение на цените, за ресторантите – не, те и без това са скъпи. При високи цени и българи няма да дойдат, правим си и тази сметка", казват хотелиери в курортното селище Кранево.

„В Албена в момента има много германски туристи, също чехи, поляци, украинци. Има и деца по различни спортни прояви. Има разумно увеличение на цените. Ръстът на туристите в курорта е и заради добрата ни ценова политика", каза Красимира Стоянова. Работещи в заведения за хранене, които са под наем в комплекса, се оплакват, че почти нямат клиенти. „Гостите – основно чехи и поляци, пият най-често по една бира, сервираме една пица за четирима души, и те танцуват на живата музика", обясняват сервитьори. Те добавят, че рядко при тях сядат германци, тъй като са на пълно обслужване в клубните си хотели и не си позволявали допълнителни удоволствия.

„В Каварна в момента има румънски туристи, поляци, украинци, по-малко германци. Българите ги очакваме през юли и август. Има повишение на цените, но то е леко", каза Галин Петков, представител на туристическия бранш.

Според туроператорските фирми, прави впечатление , че резервации има, но за по-кратки престои.