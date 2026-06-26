Отвориха за движение Кресненското дефиле след като валяк падна от платформа

Движението по главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле вече е отворено за движение в двете посоки, съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Пътят към Гърция бе затворен около 10,30 ч., след като валяк падна от платформа за превозване, а в него се удари джип. Водачът на колата е с леки наранявания и бе откаран за преглед в болница. Докато изтеглят от шосето падналия валяк, се натрупаха километрични колони от автомобили в натоварения за пътуване към Гърция петък.

Движението бе отклонявано през прохода Предела към Гоце Делчев и ГКПП Илинден.