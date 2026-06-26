ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Шумен започна двудневното младежко предизвикател...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23118555 www.24chasa.bg

Отвориха за движение Кресненското дефиле след като валяк падна от платформа

Тони Маскръчка

2192
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Валяк, който е бил превозван на платформа, на завой е паднал на пътя в Кресненското дефиле. СНИМКИ: Фейсбук Кулата-Промахон

Движението по главен път Е-79 в района на Кресненското дефиле вече е отворено за движение в  двете посоки, съобщиха от ОДМВР - Благоевград. Пътят към Гърция бе затворен около 10,30 ч., след като валяк падна от платформа за превозване, а в него се удари джип. Водачът на колата е с леки наранявания и бе откаран за преглед в болница. Докато изтеглят от шосето падналия валяк, се натрупаха километрични колони от автомобили в натоварения за пътуване към Гърция петък.

Движението бе отклонявано през прохода Предела към Гоце Делчев и ГКПП Илинден.

Валяк, който е бил превозван на платформа, на завой е паднал на пътя в Кресненското дефиле. СНИМКИ: Фейсбук Кулата-Промахон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание