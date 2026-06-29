Осем дни учене, работа и забавления между ученици и водещи специалисти

От 1-ви до 8-и септември в Девин ще се проведе superЛЯТНА-та академия на „Аз мога – тук и сега“. Това е нейно 12-о издание, в което десетки ученици от цялата страна ще имат възможността да се учат рамо до рамо с едни от най-добрите специалисти в сферите на технологиите, дизайна и рекламата.

Учениците ще имат възможността да избират от следните направления – „Програмиране“, „Мултимедия (фотография + видеоклип)“, „Иновации и бизнес“, „Уеб и графичен дизайн“, „Маркетинг и реклама“, „Front-end Development“, “Linux и системна администрация”. Тематиката във всяко от тях е съобразена с най-актуалните тенденции в индустрията, като акцентът пада върху реални, приложими умения.

Всяка година осемдневната академия се превръща в притегателно място за талантливи момчета и момичета от цяла България. Тук ученето не се случва чрез сухи академични уроци, а чрез реални проекти и истинско екипно сътрудничество. Участниците работят в екипи заедно с доказани експерти с дългогодишен опит както в България, така и на международно равнище. За цел имат да създадат работещи идеи – развиване на реален бизнес в град Девин, платформа за гражданска активност, изграждане на приложение в сферата на образованието, са само част от проектите, реализирани в предишни издания. Съвместната работа с менторите не само развива професионални умения, но изгражда и дисциплина, увереност и вдъхновение, които остават далеч след края на академията.

Освен интензивната учебна програма, академията предлага богата палитра от свободни дейности за пълноценна почивка и зареждане. Под ръководството на професионален треньор, участниците намират баланс между знания, спорт и забавление. Спортните активности, груповите игри и споделените моменти извън класната стая са неделима част от формулата на академията.

Записването за академията е до 30-и юни, като всеки кандидатстващ ще трябва да напише мотивационно писмо, с което да обясни причините, поради които именно той да участва на академията. След това с всеки участник бива проведено интервю и най-мотивираните участници ще могат да бъдат част от 8-дневната академия, която не просто им дава знания, а им проправя пътя в това да бъдат новите успешни хора на България.