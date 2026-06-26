Повдигнаха обвинение на 17-годишния с тротинетка, ритнал баща с количка в Пловдив (Видео)

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Той е с мярка „Под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая"

Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение на 17-годишния младеж за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди, ритайки баща с количка на Гребната база в Пловдив. Случаят стана широко известен и предизвика голямо възмущение във втория български град.

Родителят разхождал с количка детето си по алеята, но се осмелил да направи забележка на младежа, че кара много бързо, в резултат на което получил ритник в гърдите. С това 17-годишният е причинил на ударения контузия на гръдния кош. Това е станало на 23 юни т.г. Родителят едва успял да удържи количката, за да не пострада детето в нея.

Нападателят е с мярка за неотклонение „Под надзора на инспектор от Детска педагогическа стая".