Кметът на община Шумен проф. Христо Христов откри днес двудневното младежко предизвикателство „Hack The Future“, което се провежда в Общинския младежки дом. В него участват седем отбора от ПЕГ „Никола Йонков Вапцаров“, ППМГ „Нанчо Попович“, СУ „Йоан Екзарх Български“, ПГССХТ, ПГМЕТТ „Христо Ботев“ и СУ „Панайот Волов“. Инициативата събира ученици, ментори, преподаватели, представители на бизнеса и институциите, за да работят заедно по реални предизвикателства, свързани с технологиите, предприемачеството и развитието на обществото.

В приветствието си към участниците проф. Христов подчерта, че най-ценният ресурс на всеки град са младите хора и техните идеи. По думите му именно любопитството, смелостта да се търсят различни решения и умението за работа в екип стоят в основата на всяка успешна иновация. Той отбеляза още, че подобни инициативи създават условия младите хора да представят своите идеи и да ги превърнат в практически решения с реално приложение.

Кметът направи връзка и с международния форум Webit, който се проведе преди дни в София и в който също взе участие. Там във фокуса на дискусиите бяха изкуственият интелект, новите технологии и подготовката на хората за професиите на бъдещето. Според него е важно този разговор да продължи и на местно ниво, защото именно чрез подобни инициативи младите хора получават възможност не само да използват технологиите, но и да създават решения с тяхна помощ.

Тази идея стои и в основата на „Hack The Future“. През следващите два дни участниците на възраст между 15 и 19 години ще разработват решения по реални казуси, свързани с бъдещето на труда, местната икономика, околната среда, реакцията при кризи, емоционалната устойчивост и благополучието на младите хора, както и местните продукти, храните и бизнеса на бъдещето. В края на предизвикателството екипите ще представят своите проекти пред жури с представители на бизнеса, местната власт и академичните среди.

Съоснователят и директор на SiT – Шуменски технологичен институт Владислав Генов подчерта, че форумът е част от по-голямата цел Шумен да се утвърди като технологичен център на Североизточна България. По думите му присъствието на представители на водещи шуменски компании като ментори и членове на журито дава възможност идеите на младите хора да получат професионална оценка и насоки за развитие.

На събитието присъства и заместник-кметът по икономическо развитие Николай Колев, който е част от оценяващото жури.

„Hack The Future“ е част от проекта „Отдел на бъдещето“ и се реализира под патронажа на кмета проф. Христо Христов с подкрепата на Община Шумен, SiT – Шуменски технологичен институт, Sofia Tech Park, „Високо дърво“ и партньорски организации. Целта е да насърчи предприемаческото мислене, работата в екип и разработването на практически решения на реални обществени предизвикателства.

„Амбицията ни е Шумен да бъде град, който развива талантите си и създава условия те да намират своята реализация тук. Идеите, които се раждат днес, могат да се превърнат в успешни решения за нашия град, а защо не и далеч извън него“, каза още проф. Христо Христов и пожела успешна работа на всички участници.