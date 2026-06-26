Учениците от 8. и 9. клас проведоха открит урок под формата на презентация на английски език, посветен на борбата с тормоза и агресията в училищната среда.​Материалите бяха подготвени от Александър Динков и представени пред аудиторията от неговите съученици Георги Гюров и Марки Иванов (ученици от 8.а клас).

На събитието присъстваха ученици от 7.в, 8.а и 9.a клас, както и гости от екипа на училището. Подкрепа и насоки в процеса на подготовка оказа техният ръководител – г-жа Мария Дойчева.​В края на презентацията учениците приложиха наученото на практика, като разиграха различни казуси и интерактивни ситуации изцяло на английски език.