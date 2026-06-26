Разследват имотни измами с фалшиви нотариални актове от 1944 г. и пране на пари, шестима са обвинени

Софийската градска прокуратура разследва активно организирана престъпна група за имотни измами и пране на пари, съобщават от държавното обвинение по повод материал на "Дневен ред", излъчен в четвъртък, който беше коментиран и от политици.

Той е за това как бедни хора от община Бяла Слатина са станали собственици на земя до морето във Варна с фалшиви нотариални актове от 1944 г. Участвали нотариуси, адвокати и службата по кадастъра във Варна. След това апетитните терени станали собственост на фирми, контролирани от варненския бизнесмен Даниел Славов-Дидо Дънката, чието име беше замесено и в казуса с незаконния град в местоността "Баба Алино", както и на певицата Гери-Никол.

Разследването е започнало във Варна, но след това е пратено в София "с оглед пълно и обективно събиране на доказателствата и изясняване на фактите по случая", съобщават от прокуратурата.

Обвинение е било повдигнато на шестима души. След постъпване на делото в Софийската градска прокуратура е било привлечено още едно лице като обвиняем за организирана престъпна група и изпиране на пари. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа, а Софийски градски съд по искане е взел мярка за неотклонение "задържане под стража". После мярката е била изменена, но наблюдаващият прокурор е наложил на обвиняемия забрана за напускане на пределите на Република България.

В хода на проведеното до момента разследване са извършени разпити на свидетели, претърсвания и изземвания, задържана и иззета е кореспонденция, приобщени са веществени доказателства, изготвени са експертни заключения и са приобщени писмени доказателствени средства.

Разследването до момента е установило участниците и ръководителя на организираната престъпна група. Според събраните доказателства от 2010 г. до момента са установени множество сделки с недвижими имоти, продавачите на които се легитимирали като такива с неистински нотариални актове. Чрез тях членовете на организираната престъпна група лично и чрез контролирани лица се снабдявали със скици от СГКК - Варна и удостоверения за данъчни оценки, след което имотите се прехвърляли чрез покупко – продажба или дарение. За да се избегне съмнението върху действителността на сделките, имотите впоследствие били прехвърляни. По делото са събрани доказателства и за придобиване чрез неистински документи и на два апартамента, собственост на починали самотно живели възрастни хора.

В края на януари и началото на февруари 2026 г. по искания на СГП от СГС е била наложена обезпечителна мярка възбрана за обезпечаването на предвидената в закона имуществена санкция по отношение на две търговски дружества и е допуснато обезпечение на отнемане в полза на държавата с оглед предвидената наказателна отговорност за изпиране на пари.