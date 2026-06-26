Европол хвали акция, при която в София е разбита международна банда за трафик на мигранти (Видео, снимки)

Акция, при която в София е разбита международна банда за трафик на мигранти, бе похвалена от Европол. Операцията, която е завършила с арести на 16 души, а седем са били обвинени, е от 27 януари.

Бандата действала от 2024 година до ареста си. Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група. Тя бъздадена с цел разследване на мрежи за каналджийство, тъй като групата имала връзки с банди от други държави. Така успявала да прекара чужденците от Турция към Западна Европа, а през нашата страна минавали транзит или с кратки престои в София. За акцията бе съобщено на 29 януари.

Бандата имала пирамидална структура, а всеки от членовете й - конкретна роля. Тя била разследвана от август 2025 година и освен българи, имала и сирийски членове. Групата поддържала контакти с други престъпни организации в съседни страни, като дори плащането било уредено по системата хавала още преди тръгване. За целта бежанците плащали в офиси, които я използват, още в Турция.

След това мигрантите били превеждани през зелена граница у нас. След като минели браздата, по предварително зададени координати ги чакали шофьори. Те ги карали до София, където отсядали за няколко дни. Имало дори случаи, в които бежанците директно били оставяни на българко-сръбската граница. Освен през нея, мигранти били трафикирани и през границата с Румъния.

Акцията у нас била в София, Търговище и община Брезник и е дело на ГДБОП, Гранична полиция и СДВР. От гръцка страна е участвала тамошната полиция. В южната ни съседка е имало 2 претърсвания. Операцията е била ръководена от Софийската градска прокуратура.

При ареста на бандата били иззети мобилни телефони, документи, тефтери със счетоводни сметки и различни регистрационни номера на коли.

Случаят е посочен като пример за успешното сътрудничество между органите на реда във второто издание на доклада на Европол за разкодиране на най-опасните престъпни мрежи в Европейския съюз. В него се описва, че престъпните мрежи все по-често си сътрудничат на международно ниво, а не остават да действат само на национално. Докладът подчертава нарастването на киберпрестъпността, криптираната комуникация и как бандите използват слабости във финансовите системи.

Това е пореден случай, в който Европол хвали България. Страната ни бе похвалена и от европейската асоциация, и от Интерпол за разбиването на фабрика в София. Случаят е от 9 февруари и бе хванат мъж, правил съмнителни анаболни стероиди и хранителни добавки, които изпращал из цяла Европа.

Бандата била разбита на 29 януари. СНИМКИ: ГДБОП

Снимка: Европол