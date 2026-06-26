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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23119155 www.24chasa.bg

Търсят спасители за 7 неохраняеми плажа в област Добрич

Дияна Райнова

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Търсят спасители за 7 неохраняеми плажа в област Добрич СНИМКА: Архив

Областният управител Руслан Томов обяви обществена поръчка за избор спасители за 7 неохраняеми плажа.

От 25 юни 2026 г. в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) е публикувана обява за събиране на оферти за 7 от неохраняемите плажове на територията на област Добрич за активния летен сезон.

Чрез обявата се събират оферти за спасители през 2026 г. за неохраняемите плажове в община Шабла - „Космос", "Крапец-север" (част 2), „Шабла", „Добруджа-Север 1"; в община Каварна - „Болата"; и в община Балчик - „Фиш – фиш нов" и „Батовски". Прогнозната стойност на поръчката е 50 064,00 € без ДДС. 

Оферти могат да бъдат подавани до 6 юли 2026 г., включително.

Търсят спасители за 7 неохраняеми плажа в област Добрич СНИМКА: Архив

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