Търсят спасители за 7 неохраняеми плажа в област Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният управител Руслан Томов обяви обществена поръчка за избор спасители за 7 неохраняеми плажа.

От 25 юни 2026 г. в централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) е публикувана обява за събиране на оферти за 7 от неохраняемите плажове на територията на област Добрич за активния летен сезон.

Чрез обявата се събират оферти за спасители през 2026 г. за неохраняемите плажове в община Шабла - „Космос", "Крапец-север" (част 2), „Шабла", „Добруджа-Север 1"; в община Каварна - „Болата"; и в община Балчик - „Фиш – фиш нов" и „Батовски". Прогнозната стойност на поръчката е 50 064,00 € без ДДС.

Оферти могат да бъдат подавани до 6 юли 2026 г., включително.