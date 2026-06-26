Остава в ареста обвиненият за тройното убийство в Угърчин

Състав на Окръжен съд – Ловеч остави в ареста Петър Иванов. Той е обвиняем за тежкото престъпление в Угърчин отпреди два дни, вследствие на което загинаха трима души – две жени и един мъж. До произнасянето на съда 27-годишният мъж беше с 72-часова мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение, обяви съдия Васил Анастасов. Иванов е привлечен като обвиняем за престъпление в условията на опасен рецидив – той е излязъл от затвора в Ловеч на 12 юни. В това време той се е намирал в период прекъсване на наказанието лишаване от свобода с прокурорско постановление. Съдът счита, че е налице реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Наблюдаващият прокурор Светла Иванова каза, че са извършени процесуалноследствени действия за установяване на фактическата обстановка. По думите ѝ Петър Иванов е умъртвил 18-годишната Даниела Левчева и 27-годишния Юлиян Левчев по особено мъчителен начин, а с действията си е предизвикал толкова силна уплаха у едно дете – ненавършилата 17 години Даниела Левчева, че то се е опитало да избяга, тъй като е считало, че може да бъде следващата му жертва. Момичето е скочило през терасата и падайки, е получила толкова тежки наранявания, че е загинала.

Според адвоката на обвиняемия – Георги Петров, по-добре е подзащитният му да остане в ареста, за да не се стигне до отмъщение, след като случаят стана медийно известен.

В съдебната зала стана известно, че обвиняемият е роден през 1999 г. в Троян, има завършено основно образование, не работи, осъждан е. Пред съда той заяви, че не е извършил престъплението, че съвестта му е чиста и че иска да бъде намерен виновникът.

Предвижданото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, съобщава БТА.

Определението на Окръжен съд – Ловеч подлежи на жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.