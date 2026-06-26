Шишков: Бетонни ограничители вместо мантинели може да са опасни за леки коли

Не само качеството има значение - камионите са се блъснали почти под 90-градусов ъгъл

Трябва да се направи много сериозен дебат дали мантинелите по магистралите трябва да се заменят с бетонни джърсита. Защото при катастрофа с тирове пазят много по-добре, но ако автомобил се блъсне, ще има много по-сериозен ефект за шофьора. А и нашите магистрали така са проектирани, че няма място за тях. За бъдещите магистрали ще направим анализ.

Това коментира регионалният министър Иван Шишков на брифинг в Министерския съвет по повод двете катастрофи, които се случиха в последните дни - при едната тир премина през мантинела и навлезе в насрещното на магистрала "Тракия" и се блъсна в кола. Две деца от футболната школа на "Славия", загинаха, както и един мъж. На магистрала "Струма" пак камион навлезе в насрещното, но при този случай нямаше жертви.

Шишков обясни също, че и двете катастрофи са специфични, защото камионите са се ударили под много голям ъгъл в мантинелата - почти 90%. Така че не само качеството на препятствията е от значение в случая.

"Всички се възмутихме от мантинелите. Още днес съм разпоредил проверка за материала и качеството им. От 2024 г. има нова наредба и изисквания - за 10 г. всички мантинели да са подменени. Тази от първата катастрофа не е подменена, а от втората е - тя има сертификат, но да видим дали отговаря качеството", каза министърът.

А по повод коментари на експерти, че има много големи лобита в поддръжката на пътищата и специално при мантинелите, Шишков припомни, че едната обществена поръчка за мантинели беше прекратена именно заради такива съмнения.

Текущите ремонти се правят, но към тях няма ангажимент на фирмата за подмяна - за мантинели и маркировка, подчерта още министърът.