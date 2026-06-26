Министерството на туризма и КЗП със съвместни проверки по Черноморието

Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите (КЗП) започват засилени съвместни проверки по българското Черноморие през целия летен сезон. Целта е гарантиране на качеството на туристическите услуги и защита на потребителите.

„Контролът не е акция срещу туристическия бранш, а инструмент за защита на коректния бизнес и ясното му разграничаване от практиките, които уронват имиджа на целия сектор", заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Първите съвместни инспекции бяха извършени в Созопол, където експерти от двете институции провериха плажни ивици, заведения за хранене и търговски обекти. По време на проверките е установено, че плажовете са в добро състояние, а повечето от проверените обекти спазват нормативните изисквания.

От началото на сезона Министерството на туризма е извършило 99 проверки на плажове – 97 на охраняеми и две на неохраняеми. Контролът обхваща изпълнението на задълженията на концесионерите и наемателите, свързани с безопасността, поддръжката на плажните ивици и качеството на предлаганите услуги. До момента са издадени пет предупредителни писма, основно за липса на медицински лица и проблеми с осигуряването на спасителна дейност.

От своя страна КЗП е осъществила над 130 проверки на повече от 70 плажа и близо 60 заведения за хранене и развлечения. Констатирани са 11 нарушения, свързани предимно с неправилно обозначаване на цените, пропуски при двойното обозначаване в левове и евро, липса на задължителни ценоразписи и менюта, както и други нарушения на Закона за туризма и Закона за защита на потребителите.

Комисията е изискала и информация от търговците, предлагащи плажни услуги, относно цените на чадърите и шезлонгите спрямо предходни периоди. При установено поскъпване те ще трябва да докажат неговата обоснованост съгласно изискванията, свързани с въвеждането на еврото.

Проверките по Черноморието ще продължат по график през целия летен сезон, като институциите ще реагират и на сигнали, подадени от граждани и туристи.

Общата цел на Министерството на туризма и КЗП е да осигурят сигурна среда за туристите и да утвърдят добрия имидж на България като предпочитана туристическа дестинация.