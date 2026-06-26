Светият синод: Темата за санкциите срещу патриарх Кирил не е в нашата компетентност

Светият Синод се произнесе по темата за евентуалното приемане на нови санкции против Русия, включващи патриарх Кирил.

Относно възникналия въпрос, свързан със евентуалното приемане на нови санкции против Руската Федерация, включващи личността на Московския и на цяла Русия патриарх Кирил - на своето редовно заседание на 26.06.26 г. Светият Синод реши, че не е в компетенцията му да се произнесе по него, пишат оттам.

По-рано днес на въпрос дали ще подкрепи отпадане на санкциите за руския патриарх Кирил, българският патриарх Даниил отговори, че „това определено е една смела постъпка и не мислим, че санкциите спрямо главата на една Поместна православна църква постига този интерес и този ефект, който налагащите санкцията мислят. Мисля, че е правилно решението".

След срещата си с патриарха Радев каза: "Ясно заявих, че мен не ме интересува личността на патриарх Кирил. Мен ме интересува да бъде уважавана религията на всички православни християни".

"Не искам да намесваме църквата в политиката, както не искам и политиката да навлиза в религията", посочи още Радев.

"България не подкрепя налагането на символни санкции, свързани с руския патриарх Кирил, каквито са разписани в 21-ия пакет на ЕС", обяви преди дни външният министър Велислава Петрова.

"Какво послание изпращаме, когато разпростираме санкциите и войната към религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Казах ви - времето на кръстоносните походи свърши. Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува фактът, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, както и нашата. Интересуват ме онези милиони хора, които са част от тази църква", коментира след това премиерът Румен Радев.

Миналата седмица премиерътобяви от Брюксел, че ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия. Министър-председателят призова религията и политиката да не се смесват по повод искането на ЕС патриарх Кирил също да бъде санкциониран заради подкрепата му за руската агресия срещу Украйна.

„Нека не смесваме политиката с религията. Днес в София казах, че времето на кръстоносните походи отмина. Тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката, виждаме, че засяга културата и спорта, а сега остава да обхване и религията. Да, ще наложим вето", заяви Радев.

Премиерът подчерта, че не се интересува от личността патриарх Кирил, а от отношението към православната общност и Руската православна църква като институция.

„Не ме интересува патриарх Кирил. Мен ме интересува Руската православна църква, защото руското православие има принос за нашето освобождение от петвековното османско робство. Не ме интересува какво прави патриархът. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква. Тя е източноправославна, както и нашата. Ние сме едно семейство", каза Радев пред български журналисти.

По думите му по подобни въпроси трябва да бъде чута и позицията на Българската православна църква.

„Тук трябва да има мнение и Българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции ще допринесат за края на войната?", попита той и подчерта: „Да, ще наложа вето".

Радев коментира и икономическите рискове от нови ограничителни мерки срещу Русия, като предупреди, че те могат да засегнат ключови сектори в България.

Попитан дали има приятели в ЕС, премиерът каза, че има прекрасни отношения с всички европейски лидери. България има много приятели със своята разумна и рационална политика, обобщи той. Попитан дали може някой от лидерите в ЕС да го убеди да промени българската позиция за санкциите срещу Русия, Радев не изключи такава възможност. Ако този лидер успее да ме убеди, че ще успее да минимизира риска за българската икономика, готов съм да бъда убеден, каза премиерът.

Темата коментира и вицепремиера Атанас Пеканов. "Държавата не е против санкциите срещу Русия, ако те не са в наш ущърб", каза той пред БНТ.

"По религиозните въпроси едва ли съм най-компетентният, който да обясни. Аз приемам тезата, че може би трябва да оставим религията. Трябва да намерим някакъв начин да се замрази конфликта, защото не виждаме ясен край", каза още Пеканов.