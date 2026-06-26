Правителството взима спешни мерки, за да имат Плевен и Ловеч вода това лято

Трябва ново трасе за довеждащия водопровод с Черни Осъм

Спешни мерки, за да се гарантира, че Плевен и Ловеч това лято няма да са на воден режим, предприема правителството.

Още тази година започват почиствания и ремонт на вододайната зона, ще се стъпи на започнатото миналата година строителство.

Това увери регионалният министър Иван Шишков на брифинг в Министерския съвет след среща по повод безводието. С него за първи път пред медии излезе и началникът на кабинета Николай Копринков. Водните ресурси не се управляват добре, да не кажа, че се управляват зле. Климатът е непредвидими, затова да нужни спешни мерки, обясни Копринков.

Като по-дългосрочни проекти, които вероятно ще започнат следващата година, Шишков изброи ремонт на водохващането на Черни Осъм, възстановяване на връзката с язовир "Долни Дъбник". Вече има проект за бентовото съоръжение на р Вит. Подмяна на уличната водопроводна мрежа в Плевен ще започне още сега, ще се направи проверка от МРРБ как се движат ремонтните дейности.

Връзката с довеждащия водопровод с Черни Осъм е стара и отдавна е загубила своите експлоатационни качества и се губят огромни количества вода. Това е най- важният инфраструктурен обект за Ловеч и Плевен, ще започнем спешно проектиране. Старото трасе минава през частни имоти, под сгради, бяма сервитут, затова ще трябва да се изгради наново с ново трасе, обясни министърът.

Той увери, че парите ще бъдат осигурени, най-голямото финансиране ще е за довеждащия водопровод, ще се търсят възможности в бюджета за следващата година. За Плевен има финансиране и от МРРБ, и от ВиК Холдинга като кредит.

Миналото лято плевенчани се бореха с безводието, като получаваха по 2-3 часа вода на ден.