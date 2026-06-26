Мъж на 49 г. обвинен за документно престъпление след операцията с 25 задържани във Варна

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49-годишен мъж от Варна е обвинен за документно престъпление след задържането на 25 души във Варна при акцията в район "Приморски". Това съобщават от Районната прокуратура в града.

По делото са извършени множество процесуални действия, включително претърсвания и изземвания в помещения на кметство "Район Приморски", както и на частни адреси.

„Продължава анализа на събраните до момента доказателства. Ако се установи съпричастност на още лица към извършването на конкретни престъпления, то и на тях ще бъдат повдигнати обвинение", увери прокурор Пламен Иванов.

Главният секретар на МВР Любомир Николов уточни, че периодът, който се разследва е от 2019 до 2023 г.

"В хода на работата по случая до момента са установени имоти на територията на Варна, които са били узаконени чрез т.нар. удостоверения за търпимост, издадени от общинската администрация, след като са взети предвид попълнени с неверни данни декларации", каза Николов.

Работата по случая продължава интензивно под ръководството и надзора на Районна прокуратура - Варна. Предстои да бъде внесено в съда искане за „задържане под стража" на 49-годишния мъж.