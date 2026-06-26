Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- положена бе нова асфалтова настилка от два пласта /биндер и износващ/ на зоните за паркиране, пешеходните пространства и обслужващите улици попадащи в карето между ул. „Борисова" /бл. „Найден Киров 1"/, ул. „Николай Здравков", ул. „Видин" и ул. „Мария Луиза";

- стартираха строителни дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3. Започна премахване на старите настилки. Предвижда се изграждане на нови паркови алеи с цветен гранитен и клинкерен паваж, обособяване на места за отдих, ремонт на площадките за игра и открит спорт, както и полагане на иновативна настилка, изграждане на ново LED външно осветление, монтиране на ново парково оборудване – пейки, кошчета за отпадъци и др., ново видеонаблюдение и допълващо озеленяване;

- продължават дейностите по обновяване в зоната за отдих до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник", поставена бе тематична декоративна каменна скулптура, монтирана бе нова дървена беседка за отдих и бяха поставени нови пейки от масивна дървесина. Извършени бяха дейности по изграждане на ново външно и ландшафтно осветление около езерцето;

- извършени бяха неотложни ремонтни дейности по отстраняване причините за аварията на светофарната уредба, регулираща кръстовището на бул. „Цар Освободител" с ул. „Панайот Хитов" и ул. „Шипка";

- по график бяха измити ул. „Шипка", ул. „Чипровци", ул. „Тича", ул. „Митрополит Григорий", бул. „Родина", ул. „Неофит Рилски", ул. „Борислав", ул. „Рига", ул. „Петрохан", ул. „Киев", п.в. „Липник", ул. „Потсдам", ул. „Никола Петков", ул. „Иван Ведър", ул. „Михаил Арнаудов", ул. „Студен кладенец", ул. „Еленин връх", ул. „Изола планина", ул. "Ловеч", ул. „Даме Груев", ул. „Никола Вапцаров", бул. „Христо Ботев", бул. „Гоце Делчев", бул. „Васил Левски", ул. „Опълченска", ул. „Филип Станиславов", ул. „Зорница", ул. „Изгрев", бул. „Тутракан", бул. „Липник", ул. „Борисова", бул. „Неофит Бозвели", бул. ,,Цар Освободител";

- на 23 юни бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на Русе;

- на 24 юни бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на гр. Мартен, с. Сандрово, с. Просена, с. Хотанца, с. Бъзън и с. Ястребово;

- на 25 юни бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на кварталите „ДЗС" и „Образцов чифлик", както и в селата Червена вода, Ново село и Тетово;

- на 26 юни бе извършено наземно трениране срещу комари на територията на с. Басарбово, кв. „Средна кула", кв. „Долапите", с. Семерджиево и с. Долно Абланово;

- извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовището на ул. „Борисова" с бул. „Неофит Бозвели";

- продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база, извършени бяха дейности полагането на ограничителни бетонови ивици за новите алеи, полагане на нова подземна кабелна захранваща мрежа и монтирането нови паркови стълбове с LED осветители, с поетапно пускане в експлоатация на осветлението;

 извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по ул. „Капитан Райчо Николов" и в околоблоковите пространства на бл. „Чавдар войвода" в кв. „Здравец – Изток", бл. „Вида" и бл. „Червен" в кв. „Възраждане – Юг";

 продължават частичните ремонти на компрометирани участъци на тротоарните настилки по ул. „Борисова" - в участъка между ул. „Константин Иречек" и ул. „Рила";

 извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличните мрежи на с. Николово, с. Ново село и с. Червена вода;

- извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Тутракан", ул. „Ангел Кънчев" /вкл. и възстановяване на захранваща мрежа/, ул. „Мермер къмък", ул. „Муткурова" /вкл. и монтиране на два стълба и полагане на захранваща мрежа/, ул. „Николай Здравков", ул. „Страцин", ул. „Чипровци", ул. „Филип Станиславов", както и по уличните мрежи на кв. „ДЗС" и с. Сандрово /вкл. и ремонт на захранваща мрежа/;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Княз Александър Батенберг", по алеите на кея и в околоблоковото пространство на бл. „Мадарски конник" в кв. „Възраждане – Юг";

- монтирани бяха платната на слънцезащитното съоръжение на детската площадка на кея;

- подменени бяха 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски", бул. „Христо Ботев", бул. „Цар Освободител", ул. „Николаевска" и ул. „Проф. Димитър Баларев";

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 14 кучета, осиновени – 2, и бе извършена кастрация на 20 кучета. Извършена бе ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 10 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- обобщена бе културната програма за месец юли, проведени бяха работни срещи, свързани с планирането и програмирането на събития от културния календар на Русе за 2027 г.;

- проведени бяха срещи, свързани с реализацията на „София филм фест на път: Русе 2026 г.";

- проведени бяха първите събития от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

- обработени бяха последните подадени заявления за възстановяване на суми за билети за отложения концерт на Ара Маликян, като срокът за закупилите билети беше 22 юни;

- на 23 юни бяха обявени свободните места за трето класиране за прием в детски градини и подготвителни групи в училищата за учебната 2026/2027 г.;

- на 24 юни бяха обявени свободните места за трето класиране за прием в първи клас за учебната 2026/2027 г. и бе отворена системата за подаване на заявления на 25 и 26 юни;

- извършени бяха текуща проверка в ДГ „Пролет" и проверка в ОУ „Олимпи Панов" по сигнал;

- обобщена бе информация за използваемостта на физкултурните салони на образователните институции от спортни клубове;

- отпуснати бяха средства за безплатния транспорт на ученици;

- изпратени бяха указания до образователните институции, във връзка с предстоящото приемане на касови отчети за първото шестмесечие за 2026 г.;

- издадена бе заповед за подготвяне на общо меню за детските градини за периода юли – декември от екипа в ДГ „Пролет".

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава основният ремонт на бул. „Съединение" - положени бяха първи пласт асфалтова настилка и част от асфалтова настилка – втори окончателен пласт, частично бяха положени тротоарна настилка и бордюри по цялото протежение на улицата;

- продължава основният ремонт на ул. „Св. Наум" - положен бе първи пласт асфалтова настилка, плътна асфалтова настилка – втори износоустойчив пласт, бордюри и тротоарна настилка по цялото протежение на улицата, положени бяха пътна маркировка и знаци за постоянната организация на движението;

- продължава основният ремонт на ул. „Коледница" - частично бяха положени първи пласт асфалтова настилка и втори износоустойчив пласт асфалтова настилка, извършена бе подготовка за полагане на бордюри и тротоари, частично бе положена тротоарна настилка;

- приключиха дейностите по преустройство и реконструкция на съществуващи сгради и изграждане на топла връзка между тях в Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие";

- продължават основният ремонт и реконструкцията на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в над трудоспособна възраст без увреждания";

- продължават ремонтът, реконструкцията и реставрацията на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3;

- продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

- продължава изграждането на социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25";

- продължава изграждането на два нови корпуса на Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

- извършени бяха 6 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в община Русе, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 23 юни бе даден официален старт на проекта за изграждане на нов парк в кв. „Здравец", разположен на бул. „Липник" 121. След подписването на договора, беше открита строителната площадка и започнаха подготвителните дейности по реализацията на проекта. Стойността на договора е 1 468 394,45 евро. С реализирането на проекта Община Русе цели да подобри качеството на градската среда, условията за отдих и комфорта на живот на жителите на квартала чрез създаването на модерно, зелено и функционално обществено пространство. Новият парк ще предложи природосъобразна среда, нови пространствени решения и възможности за активен отдих, социални контакти и провеждане на обществени събития;

- експерти на Община Русе взеха участие в дискусионния форум „Кметовете говорят", който се проведе на 24 и 25 юни в Габрово. Събитието събра представители на местната власт, национални институции, финансиращи организации, експерти и европейски партньори за разговор по темите за енергийната ефективност, сградното обновяване, устойчивата енергия и бъдещата подкрепа за общините;

- издадени бяха 6 разрешения за ползване на място на открито върху терени – общинска собственост и бяха прекратени регистрациите на 2 апартамента за гости;

- проведена бе активна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – публична и частна общинска собственост, насрочен за 30 юни, като бяха включени 10 имота, продадена бе тръжна документация и бяха извършени огледи на обектите.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- извършени бяха 5 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги" и бяха приети 7 заявления за кандидат-потребители;

- изготвен и публикуван бе проектът на Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 г., с цел провеждане на обществено обсъждане;

- на 24 юни бе проведено първото заседание за 2026 г. на Комисията за финансова подкрепа по правилника за подпомагане на социално слаби граждани;

- подписани бяха догори за предоставяне на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства" и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция" с Центъра за психично здраве;

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 15 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа и бяха проведени телефонни разговори със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети;

- подадени бяха 7 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- изплатени бяха трудовите възнаграждения на 136 социални асистенти;

- изготвени бяха 65 трудови договора и 65 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- изготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на 1605 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

- проведени бяха 43 телефонни разговора с лични асистенти по въпроси, касаещи издаване на удостоверения, касаещи кандидатстване за различни социални придобивки и получаване на запори;

- изплатени бяха трудовите възнаграждения на 1605 лични асистенти;

- консултирани бяха 10 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

- на 26 юни бяха обявени свободните места за прием на деца в общински детски ясли;

- екипът по ранно детско посети по график Детски ясли 6, 9, 12 и 16. Проведени бяха дейности, насочени към стимулиране на груба моторика, както и други двигателни игри. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие. Обсъдени бяха затруднения, свързани с развитието и поведението на децата и на екипите бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители;

- във връзка с програмата „Спорт за свободен живот", бе проведена тренировка с деца с увреждания в СК „Захариев файт тийм";

- във връзка с отбелязването на 26 юни - Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, бе проведен турнир по стрийтбол в спортен комплекс „Ялта" с участието на 40 млади спортисти от Русе и Бяла;

- здравните медиатори консултираха близо 70 лица за ползата от извършване на изследвания за хепатити и ХИВ/СПИН и за кампанията на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков – Русе" за безплатно изследване на заболяването туберкулоза, която ще продължи до 30 юни включително. Извършени бяха консултации за превенция на заразяване с летни вирусни инфекции и за задължителните имунизации;

- здравните медиатори се включиха в онлайн обучение на тема „Децата и екраните", проведено от д-р Таня Андреева - детски педиатър и ревматолог в болница „Сърце и мозък" в Бургас;

- проведена бе беседа за превенция употребата на психоактивни вещества от експерти на ОД на МВР – Русе, в която се включиха близо 100 ученици от 12. клас от няколко училища в Русе;

- изготвени бяха 31 карти за хора с трайни увреждания;

- на 24 юни бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Елисейна" в кв. „Долапите".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- проведени бяха работни срещи и организационни дейности, във връзка с предстоящото провеждане на световния шампионат по водомоторен спорт;

- подготвени бяха договори за финансиране по Програма „Спорт";

- извършена бе подготовка на терена за посрещане на участниците в Международната туристическа регата TID;

- продължават ремонтните дейности на Градския стадион, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига сезон 2026/2027 г.;

- почистени бяха дървета и клони и бе извършено косене на трева в района на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- на 22 юни хор „Св. Георги Победоносец" представи своя традиционен годишен концерт пред русенската публика. Програмата предложи музикална палитра от късния барок до съвременността, с произведения на световноизвестни и български композитори като Джовани Батиста Мартини, Волфганг Амадеус Моцарт, Сергей Рахманинов, Ернесто Лекуона, Парашкев Хаджиев, Александър Морфов, Добри Христов, Тодор Попов, Красимир Кюркчийски и други;

- на 22 юни бе проведен годишният концерт на Вокална формация „Приста войс" пред Доходното здание, като част от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите". На сцената се изявиха талантливи изпълнители от различни възрастови групи, които зарадваха публиката с популярни български и световни хитове. Те представиха репертоар от последната творческа година на вокалната група, чийто ръководител е Доротея Бальовска. Специални гости на концерта бяха Серджо Авакян, Владимир Маринов и Трио „Кадифе";

- на 23 юни Студио „Маска" представи премиера на спектакъла „Един учебен ден или дългият път на краткото детство" в Доходното здание. Постановката, изиграна от деца и тинейджъри, пренесе зрителите в света на ученическото ежедневие, изпълнено със забавни, вълнуващи и понякога неочаквани моменти. Автор, режисьор, хореограф, сценограф и художествен ръководител на спектакъла е Мина Маринова, която заедно с възпитаниците на Студио „Маска" създаде емоционален и въздействащ разказ за детството, приятелството и порастването;

- над 30 танцови, мажоретни, солови и дуетни изпълнения бяха представени по време на годишния концерт на Танцово студио „Импулс" и Мажоретен състав „Екстрийм". Събитието под наслов „Чувства" бе проведено в Голямата зала на Доходното здание и представи част от работата, развитието и постиженията на двата състава през изминалия творчески сезон;

- на 25 юни бе проведен Годишният концерт на Вокално студио за поп и джаз пеене „Икономов" пред Доходното здание, като част от Летния фестивал на Община Русе „Сцена под звездите";

- Танцово студио „Импулс" извърши подготовка за участие в конкурс в Паралия, Гърция;

- хор „Св. Георги" извърши подготовка за участие във фестивали във Варна и Чанаккале, Турция;

- продължава подготовката на Младежкия фестивал „МладиТЕ заедно", който ще се проведе на 6 юли на пл. „Свобода".