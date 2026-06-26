Софийска районна прокуратура проверява пътя край Мало Бучино след тежката катастрофа

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Софийска районна прокуратура (СРП) е възложила цялостна проверка на състоянието на пътния участък в района на село Мало Бучино, където на 25 юни стана тежка катастрофа с камион.

По случая в прокуратурата е докладвано досъдебно производство за причиняване на пътнотранспортно произшествие. До момента са извършени оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели, съобщават оттам.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил допълнителен оглед на участъка, при който ще бъде проверено състоянието на пътната настилка, пътните знаци, маркировката, както и видът, начинът на закрепване и евентуалните деформации на ограничителните системи.

В рамките на разследването ще бъдат изискани документи от Агенция „Пътна инфраструктура" и Областното пътно управление, свързани с въвеждането на пътя в експлоатация, извършваните ремонти и подмяната на мантинелите в района. Прокуратурата ще поиска още договори за поддръжка, протоколи от проверки, сертификати и документи за експлоатационните характеристики на използваните ограничителни системи.

Назначена ще бъде и комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза. Тя трябва да установи с каква скорост се е движил камионът, дали е бил претоварен, какъв е бил ъгълът на удара, както и дали монтираната мантинела е отговаряла на изискванията за този пътен участък.

Разследващите ще проверят и всички пътнотранспортни произшествия, станали в същия участък през последните пет години.

Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.

Инцидентът стана след като камион проби мантинелата на АМ „Струма" и се удари в лек автомобил в района на Мало Бучино.

По първоначална и неофициална информация най-вероятната причина за произшествието е спукана гума на тежкотоварния автомобил. В резултат камионът е изгубил контрол, преминал е през ограничителната система и е навлязъл в насрещното платно, където се е ударил в автомобил, движещ се в посока София.

При катастрофата е пострадал леко водачът на лекия автомобил. По данни към момента няма информация за други сериозно ранени участници в инцидента.

След удара движението в участъка е било затруднено, като автомобилите са се отбивали, а тежкотоварният трафик е бил временно спиран и пренасочван.

На място са пристигнали полицейски екипи, които са обезопасили района и са започнали изясняване на причините за катастрофата. Очаква се да бъдат проверени всички обстоятелства около техническото състояние на камиона, както и състоянието на пътната инфраструктура в участъка.