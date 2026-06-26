НАП започва изненадващи проверки по Черноморието

Националната агенция за приходите (НАП) стартира лятната си контролна кампания по българското Черноморие, насочена към спазването на данъчното и осигурителното законодателство. В проверките ще участват и други институции, като акцент ще бъде поставен и върху противодействието на необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги, съобщават от агенцията.

От 29 юни стотици обекти по крайбрежието ще бъдат под засилен контрол. Фискалните инспектори ще извършват изненадващи проверки в ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти, включително чрез метода „таен клиент". Паралелно ще се правят и явни наблюдения на оборотите, които ще се сравняват с предходни периоди.

В обхвата на кампанията попадат и борси и търговси обекти, снабдяващи туристическия бранш с храни и напитки. Ще се следи и за коректното наемане на сезонни работници и спазването на осигурителните изисквания.

От НАП напомнят, че потребителите имат право да задържат плащане, ако не получат касова бележка. При липса на фискален бон или съмнение за неговата автентичност гражданите могат да подават сигнали на телефон 0700 18 700, 02 9859 6801 или на имейл [email protected].

Контрол върху отчитането на продажбите може да се извършва и чрез мобилното приложение NRA Mobile, което позволява сканиране на QR код върху касовите бележки.