Асен Василев: Проектобюджетът не става за чеп за зеле

"Бюджетът не става за чеп за зеле. Изглежда като да е писан не от българското правителство, а от олигархията. Замразяват майчинските, минималната заплата, т.е. правата се замразяват, а се вдига това, което хората плащат. Решиха да пестим от майките, пенсионерите, от църквата".

Така лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира проектобюджетът за 2026 г. пред Би Ти Ви.

Тази сутрин в парламента ПП и ДБ отново призоваха правителството да изтегли бюджета и да го преработи особено в разходната част. Депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов отговори, че това са пари за гориво на линейките, консумативи на болниците, отопление на детските градини. Сега Василев обясни, че парите за болниците идват от клиничните пътеки и не влизат в перо издръжка. Същото се отнася за отоплението в детските градини.

Той попита защо има и 40 млн. евро, заделени за нужди на армията "без проектна готовност", както и защо в бюджета не са предвидени "неразплатените фактури по чекмеджета", за които говориха министрите на Румен Радев при встъпването си в длъжност. Тогава те обявиха, че предходните правителства са им завещали големи задължения най-вече към АПИ и на това се дължи големият дефицит.

Жената, която отговаряше за фактурите в Министерството на финансите, те я повишиха за заместник-министър на Гълъб Донев. Това е г-жа Росица Велкова. Защо повишават човека, който е скрил фактурите? Това са плоски лъжи, за да се оправдаят вдигането на разходите за издръжка, продължи Василев.

Няма да подкрепим кандидати на сляпо, нито такива на квотен принцип, каза той за предстоящото попълване на ВСС. Наскоро пред "Медиапул" депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов зави, че те ще подкрепят номинациите на ПБ. За избора на магистратите от квотата на парламента са необходими 160 гласа, а толкова нямат дори ПБ - те са 131, така че ще трябва подкрепа от поне една друга група.