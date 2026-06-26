Излъчиха първенците в турнира „Най-добър войн 2026"

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В Националния военен университет „Васил Левски" във Велико Търново бяха определени победителите в международния военен турнир „Най-добър войн 2026", който събра 13 отбора от България и чуждестранни въоръжени сили.

В индивидуалната надпревара титлата „Най-добър войн" спечели сержант Димитър Демирев от Сухопътните войски. Второто място зае подполковник Илия Куцаров, а трети се класира младши сержант Славян Генчев, също от Сухопътните войски. Наградите бяха връчени от генерал-лейтенант Красимир Кънев, съобщиха от пресцентъра на МВР.

При отборното класиране първо място зае Третият отбор на Многонационалната бойна група на НАТО в България, следван от Съвместното командване на силите и отбора на Служба „Военна полиция". Отличията бяха връчени от бригаден генерал Христо Христов.

В рамките на церемонията генерал-лейтенант Красимир Кънев подчерта, че състезанието изпълнява основните си цели – да събере силни отбори, включително нови участници, и да привлече млади хора и ученици към военната професия. Той изрази благодарност към организаторите и към ръководството на университета за добрата подготовка.

Началникът на НВУ бригаден генерал Станчо Кайков връчи отличията в младежката надпревара „Най-добър млад войн" и закри турнира, като поздрави участниците за проявените умения и дисциплина.

Специални отличия бяха присъдени и в рамките на турнира – наградата „Най-добър стрелец" бе спечелена от Кристофър Уикър от Националната гвардия на щата Тенеси. Призът за принос към организацията получи офицерски кандидат Емил Алексиев от Професионалния сержантски колеж към НВУ, а отличието за феърплей бе присъдено на отбора на Центъра за интегриране на силите на НАТО в България. Наградата „Върхът на копието" за лидерски умения отиде при Антонио Черкело от Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Турнирът се организира за втора поредна година от Министерството на отбраната, Щаба на отбраната и Национален военен университет „Васил Левски", под патронажа на началника на отбраната, с ключово участие на Професионалния сержантски колеж.