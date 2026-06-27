Закриват Комисията по досиетата, до 15.09. вицепремиерът Иво Христов казва как

Преходна разпоредба на Закона за бюджета я праща към архивите, но остават 2,3 млн. евро за заплати

Посяга се на правото обществото да знае истината, брани я бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев, който я оглави

Навръх 20-ата си годишнина Комисията по досиетата отива в историята - вече няма да е самостоятелна институция.

Идеята на управляващите не беше обявена публично, но изскочи от преходните разпоредби на проекта за бюджета. Кабинетът задължава вицепремиера за стратегическото развитие и координацията на политики Иво Христов да подготви преминаването ѝ към Държавна агенция “Архиви”. Срокът да разработи предложение за нормативни промени за вливането е 15 септември.

Пламен Тончев, който преди година неочаквано бе освободен като шеф на ДАНС и избран от тогавашното мнозинство за шеф на Комисията по досиетата, е пратил писмо до Министерството на финансите срещу закриването ѝ. Има незавършени проверки, прехвърлянето и сливането на архивите на двете институции ще доведе до блокирането им “за години напред”, има изискване за проверка на принадлежността на кандидатите за органи, попълвани от Народното събрание, изрежда той.

Ако за неограничен брой хора на отговорни позиции в администрацията, съдебната система, медиите и бизнеса проверките за принадлежност останат недовършени, не е ли налице неравно третиране. В този смисъл, така направеното предложение за закриването на комисията не би ли представлявало сериозен удар върху правото на българското общество да знае историческата истина и не би ли било възприето като предателство към жертвите на тоталитарния режим, техните наследници и към всички български граждани, които имат право да очакват обективно разкриване на фактите от комунистическото минало, пише Тончев.

До петък никой от управляващите не обясни хода, но вероятно причината е обещанието да се намалят раздути структури в администрация. 15.09. е и срокът министрите да подготвят нормативни промени “за преустановяване на обвързването на разходи за персонал и други плащания по съответните бюджети със средната и/или минималната работна заплата.

В същото време обаче в бюджета за остатъка от годината са планирани почти 2,85 млн. евро за комисията, от които малко над 2,3 млн. са за персонал. Тя

се състои от 9 души с депутатски заплати

- три пъти средната в обществения сектор. Председателят получава 20% отгоре, а заместникът му и секретарят - по 10%. Средната брутна заплата за март месец е била 1475 евро, т.е. в момента членовете на комисията вземат по 4425 евро на месец, шефът им - 5310 евро, а заместникът му и секретарят - по 4867,5 евро. Миналата година бюджетът за комисията беше около 5,3 млн. лв. (приблизително 2,7 млн. евро), от тях 2,2 млн. за заплати.

Председателят Тончев призовава бъдещето на комисията да бъде решено след широко обществено обсъждане. Същото поискаха и ДПС и СДС, чийто лидер Румен Христов обясни, че биха подкрепили сливането само при законови гаранции, че архивите ще бъдат добре съхранени и че проверките за принадлежност към бившата “Държавна сигурност” на кандидати за висши длъжности ще продължат.

“Антидемократичен опит за заличаване на паметта за събития и процеси от мрачните времена на комунистическия режим”, заяви Станислав Анастасов от ДПС в декларация от името на партията в петък. Да не говорим за опитите за скриване на репресиите и извършителите им, мрежата от доносници, за авторите и изпълнителите на най-голямото етническо прочистване - т.нар. възродителен процес, за концлагерите за противници на комунизма, допълни той. Прочете декларацията точно когато вицепремиерът Христов пристигна за парламентарен контрол и Анастасов се обърна директно към него. А от ДБ го нарекоха “антиреформа и връщане в мракобесното минало”.

Комисията

разполага с база, архив и читалня, през която са преминали около 25 хил. души

Намират се в Банкя, където се пазят над милион и половина архивни дела, над 2,5 млн. карти и картони, над 15 хил. документа на филм, 3778 филмови материала и 402 видеокасети. Издала е 60 сборника, има два документални филма.

Настоящият председател Тончев беше избран от парламента на 25 май 2025 г. Първоначалната номинация на ГЕРБ за шеф на комисията бе Константин Пенчев, бивш омбудсман и конституционен съдия, който в крайна сметка стана зам.-председател. От партията на Бойко Борисов не обясниха рокадата и “пенсионирането” на шефа на ДАНС в комисията. Секретарското място също е квота на ГЕРБ - юристът Пламен Костов, който оглавяваше Агенция “Митници” при третия кабинет на Борисов.

Членове са Александър Йорданов, Севдалина Червенкова-Минкова, Георги Костов, Владимир Владимиров, Емил Трифонов и Кирил Леонов.

Комисията бе създена в края на 2006 г., реално заработи през 2007 г. Четири години по-късно имаше законопроект за редуциране на състава ѝ от 9 на 5 души. ГЕРБ дори бяха сложили подпис в подкрепа, но след това се отказаха. Сред аргументите в досегашните опити за промени са, че основната дейност на комисията е да проверява кандидати за изборни длъжности, а повечето от бившите кадри на ДС са пенсионери и извън политиката, голямата част вече проверявани.

Последният дебат бе миналата година покрай смяната на състава, нагласата беше комисията да бъде преформатирана в институт за национална памет - като в Германия. Чуха се и гласове за сливането ѝ с архивите, което съвпада с плана на “Прогресивна България”. Най-доволни останаха от “Възраждане”, които отдавна искат закриване на комисията.